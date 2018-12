Spenden für weitere Projekte

Hainstadt.Über zwei Spenden freute sich am Sonntag Bernd Rathmann als Vorsitzender der Lebenshilfe Buchen und Umgebung: Im Rahmen der stimmungsvollen, in der weihnachtlich dekorierten Mehrzweckhalle Hainstadt ausgerichteten Weihnachtsfeier übergaben Marcus, Regine und Oliver Schüßler (Firma Schüßler-Werkzeugbau) eine Spende in Höhe von 2500 Euro zur Unterstützung weiterer Projekte zum Wohle geistig behinderter Menschen und ihrer Familien. Weitere 500 Euro spendete Mazlum Oktay (Pflegedienst „Hand in Hand“ Buchen).

Die Feier wurde von Rathmann eröffnet, der in seiner Ansprache auf das aus Sicht der Lebenshilfe durchaus bedeutsamen Jahr 2018 erinnerte – vor allem der Bezug des neuen Lebenshilfezentrums setzte ein markantes Ausrufezeichen. Seitens des Fördervereins begrüßte auch Irene Radloff die zahlreichen Gäste. Für die musikalische Umrahmung waren die von Martin Grollmuss geleiteten „Happytones“, die Musikgruppe „Rondo“ mit ihrer Leiterin Annette Beichert sowie Melanie Neuberger und Kathrin-Leigh Chadbourne am Keyboard zuständig. Fröhlich und beschwingt präsentierten sie beliebte Weihnachtslieder und empfingen auch den Nikolaus, der jeden beschenkte. Kaffee, Kuchen und Weihnachtsgebäck hielten die Damen des Scheringer Frauentreffs parat. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018