Spendenlauf für neue Schulen

Buchen.Die Schülerfirma der Realschule Buchen, die Namaste Nepal sAG, veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Aktivgemeinschaft Buchen am Freitag, 29. Juni, im Rahmen der Buchener Aktivnacht von 10 bis 22 Uhr einen so genannten Nepal-Lauf. Dabei bewältigen die teilnehmenden Läufer pro Laufrunde durch die Buchener Altstadt eine 400-Meter-Strecke, jeweils unterstützt durch Sponsoren. Mitmachen kann jedermann. Anmeldung ist auch noch vor Ort möglich.

Ziel des Buchener Nepal-Laufs ist es, durch diese Veranstaltung so viele Sponsorengelder wie möglich zu generieren. Die eingespielten Gelder verwendet das Schülernetzwerk dazu, in Nepal aktuell acht Schulen erdbebensicher wiederaufzubauen und sie nachhaltig zu unterstützen. Schirmherr des Nepal-Laufs ist der Buchener Bürgermeister Roland Burger.

Sponsoren, die die Aktion unterstützen, spenden pro gelaufener Runde einen freiwilligen Betrag. Sponsor kann jedermann sein, wie Privatpersonen, Vereine, Unternehmen. Ansprechpartner ist Daniel Schäfer, Email: nepal@realschule-buchen.de, Telefon 0177/5654241.