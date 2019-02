Sperriges Thema originell umgesetzt

„Faschenacht 4.0 – Buche is vernetzt!“: Nach diesem Motto gestaltete die Kolpingsfamilie Buchen auch in diesem Jahr wieder dem Publikum humor- und stimmungsvolle vier Stunden.

Buchen. Gerüchten zufolge sollen Karten für die Buchener Kolpingsfaschenacht im voll besetzten Wimpina-Saal bei eBay zu Versteigerungen angeboten und mit großem Gewinn verkauft worden sein. Wen wundert es, zählt doch diese närrische Veranstaltung zu den Höhepunkten einer jeden Kampagne. In diesem Jahr widmeten sich die Darsteller in ihrer Rahmenhandlung dem auf den ersten Blick sperrigen Thema der „Digitalisierungsoffensive“ in ihrer Heimatstadt.

Besuch aus Stuttgart

Ausgerechnet Kunibert Schnurlos (Alexander Schüssler), ausgestattet mit Ärmelschonern und verliebt in seine 30 Jahre alte Schreibmaschine, soll dieses Projekt als Leiter des „Amts für Digitalisierung“ voranbringen. Der neue Beigeordnete der Stadt (Gerald Kaiser) wirkte zwar weniger konfus als Schnurlos, hatte von der Materie aber ebenfalls keine rechte Ahnung. Derweil telefonierte Chefsekretärin Mia ständig mit ihrem Freund Nasi-Hasi, während der Azubi (Marius Gremminger) überlegte, ob er sich nicht besser doch einen anderen Arbeitsplatz suchen sollte. Da traf plötzlich die exzentrische Schwanhilde Schorle-Scheurebe im Rathaus ein. Die Staatssekretärin aus Stuttgart sollte den Digitalisierungsprozess in der Kleinstadt begleiten. Als man über den Einsatz von künstlicher Intelligenz diskutierte, stellte Schnurlos trocken fest: „Künstliche Intelligenz ist reine Verschwendung. Bei uns sind alle Bauern schlau!“. Die traditionellen Moritaten trugen auch in diesem Jahr wieder Manuel Roos und Lukas Schäfer vor. Die beiden jungen Männer sangen unter anderem über die Eisbahn vorm Rathaus, die mit Tattoos verzierte Schützenkönigin, das Missgeschick eines Feuerwehrmanns, den Zaun am Ringpark und über einen müden Chefarzt. Auch Schorsch und Karle hatte die Digitalisierung erreicht. So las Schorsch in diesem Jahr seine Witze von einem Tablet ab, allerdings so gut, dass man ihm unterstellen könnte, sie auswendig gelernt zu haben. Die beiden schwadronierten über das Stadtkapelle-Jubiläum, den 50. Geburtstag eines örtlichen Dirigenten, den Nikolaus auf dem Weihnachtsmarkt und den geplanten Auftritt von Mia Julia auf dem Musterplatz. Außerdem schlugen sie vor, den Biber im Hettinger Tal „wie das Ungeheuer von Loch Ness“ zu vermarkten.

Auftritt der „Musketiere“

Musikalischer Höhepunkt der ersten Hälfte der Sitzung war der Auftritt der „Musketiere“ mit Magnus Balles, Horst Berger, Martin und Mathias Grollmuss, Bernd Morschhäuser und Dietger Stolz. Ihr rhythmisch-poppiger Auftritt riss das Publikum mit. Originell war die Idee einer menschlichen Verbindung zwischen aufgehängten „Kontaktstellen“. Nur wenn diese lückenlos gelungen war, erklang von der Band der „Kerl-wach-uff“. Nachdenklich stimmte ein Song zum Paragrafen über die Menschenwürde im Grundgesetz. „Lasst uns handeln wie einst Kolping, und dann blüht die Menschlichkeit“: Die Sänger sprachen sich für Buntheit und Vielfalt aus, und dies nicht nur an Faschenacht.

Bunt und vielfältig ging es auch nach der Pause weiter. Kunibert Schnurlos erhielt ein Paket mit einer farblosen Flüssigkeit – selbstverständlich Weihwasser. Eine junge Existenzgründerin wollte in Oberneudorf einen Döner-Grill eröffnen, weil bald das Rote Kreuz dort eine Rettungsstelle eröffnet. Und mit Randi (Linus Kieser) bewarb sich ein junger Inder um die Stelle als Datenschutzbeauftragter bei der Stadtverwaltung. Zu allem Überfluss ging Kunibert Schnurlos’ Schreibmaschine kaputt. Da konnte auch der Inder nicht helfen.

Vorschnelle Schulsekretärin

Die lustigen Begebenheiten, die die Kolpinos alljährlich glossieren, gelten als legendär. Dieses Mal traf es die Schulsekretärin Hedwig, die etwas vorschnell ihren zur Pensionierung erhaltenen Geschenkkorb gevespert hatte. Dumm lief es auch für jenes Brautpaar, das zur Hochzeit in Bödigheim die Trauringe vergessen hatte. Und schließlich philosophierte die närrische Gruppe darüber, was man in den neuen Abfalltonnen entsorgen könnte. Dekan Balbach zum Beispiel seine alten Predigten. Und was passiert mit der Faschenachtsverbrennung? Darf man die Huddelbätzpuppe noch verbrennen oder muss man sie im Störstoffsack entsorgen?

Im dritten und letzten Akt des Digitalisierungsschwanks kam es zum Blind Date von Chefsekretärin Mia mit – wen mag es wundern – einem alten Bekannten. Und eine andere Mia, nämlich Mia Julia (Manuel Roos), heizte dem Publikum ein mit „Es ist egal, was für ein Text ich sing“. Kunibert Schnurlos wünschte sich dagegen als Musikstück „An der schönen blauen Donau“. Die kulturbeflissene Staatssekretärin dirigierte die „Philharmonie Neckar-Odenwald“ mit Starhornist Beppipino, der exakt drei Töne bei seinem Lehrer Monsch gelernt hatte. Schließlich endet alles mit „Freude schöner Götterfunken“ in Harmonie sowie dem traditionellen Schlusslied „Beim Kolping, do is es halt schö“.

