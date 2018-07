„Spieler des Jahres“ wurde Benni Schüßler

Anzeige

Hainstadt.Nach der Begrüßung durch Spartenleiter Benjamin Schüßler stellte Spielausschussvorsitzender Fernando Perez die neuen Spieler vor. Gemeinsam mit Jürgen Kilitschawyj leitet Sebastian Lindau aus Heidersbach ab 1. Juli die sportlichen Geschicke der Seniorenmannschaft. In der zweiten Mannschaft ergänzt Fabian Buschmann das Trainerduo um Stephan Ackermann und Markus Hemberger.

Mit zwei deutlichen Siegen startete die Reservemannschaft furios in die Saison, zur Winterpause belegte man den sechsten Rang. Mit 29 Punkten und einem Torverhältnis von 55:61 sprang am Ende der siebte Platz heraus. In der Pokalrunde kam das Aus im Elfmeterschießen gegen den SV Schlierstadt. Mit zwölf Treffern wurde Marcio Marmitt Torschützenkönig vor Tobias Popp und Mazlum Oktay. Insgesamt wurden 44 Spieler eingesetzt.

Die erste Mannschaft startete schleppend in die Runde. In der Folge wurde aber dann zehnmal nicht mehr verloren und zur Winterpause fand man sich etwas überraschend auf Platz 1. Nach einem Wintertrainingslager in Bammental ging man gut gerüstet in die Rückrunde. Am Ende landete man mit 49 Punkten und 57 zu 33 Toren auf Platz 5. Beim Rothauspokal musste man nach Siegen gegen Höpfingen 3 und den TTSC Buchen gegen den späteren Pokalsieger VFL Eberstadt mit 1:2 die Segel streichen.