Spielerisch das Sprachverständnis schulen

Anzeige

Die Kindertagesstätte „Regenbogen“ feierte ihr Sommerfest. Erstmals konnte man dabei das von den Kindern gestaltete Bilderbuch „Der kleine Drache“ erwerben.

Buchen. In den letzten Wochen veranstaltete der Kindergarten Regenbogen ein ganz ganz besonderes Projekt. Zu einem längerem Gedicht um einen kleinen Drachen malten die älteren Kinder in Zweier-Gruppen zu jeder Strophe ein Bild, welches das beschriebene Geschehen illustrieren sollte. Aus diesen einzelnen Strophen und Bildern ist dann ein Bilderbuch entstanden, dass gerade noch rechtzeitig zum Sommerfest fertig wurde.

Die gemeinsame Arbeit an dem Projekt machte den Kindern viel Spaß und dass sie nun ihre selbst gemalten Bilder in einem richtigen Buch mit nach Hause tragen können, ist für sie etwas ganz besonderes. Ulrike Link, die Leiterin des Kindergartens betonte, wie stolz viele Kinder darauf seien, ihre Bilder gedruckt zu sehen. Das Buch wird eingeleitet von einem Vorwort der Initiatorin des Projekts, Isabell Arnstein, in dem Sie deutlich macht, wie wichtig vorgelesen bekommen gerade für Vorschulkinder ist, schult es doch das Sprachverständnis, die Aufmerksamkeitsfähigkeit und bietet einen spielerischen Zugang zu verschiedenen Welten, wie in der Geschichte vom kleinen Drachen, der in dem Text seinen Platz in der Welt sucht und letztlich auch findet. Wer sich für dieses Buch interessiert, kann sich an Ulrike Link (Telefon 06281/96754) wenden.