Spiritual- und Gospel-Workshop

Buchen.Der katholische Kirchenchor veranstaltet am Samstag, 24. November, von 10 bis 18 Uhr einen Spiritual/Gospel-Workshop im Wimpinasaal. Kirchenmusiker Horst Berger besuchte die „Masterclass Vocal Jazz und Vocal Pop“ bei Dr. Matthias Becker; die daraus resultierenden Kontakte nutzte er, um den Referenten für einen Workshop nach Buchen zu holen. Matthias Becker ist Autor zahlreicher Bücher wie „Praxis der Chormusik im Jazz, Pop und Gospel“, Fachartikel und Chorarrangements. Inhaltlich geht es bei dem Workshop um leichte, frische Arrangements aus dem Bereich Spiritual/Gospel. Dazu werden warm-ups, Circle Songs, singende Gehörbildung, Akkorde und Stilistik eingestreut. Am Sonntag, 25. November, wird das Erlernte im Gemeindegottesdienst in St. Oswald um 10.30 Uhr vorgetragen. Willkommen sind alle interessierten Chorsänger und Sängerinnen. Für ein einfaches Mittagessen und Kaffee und Kuchen ist am Samstag gesorgt. Die Teilnahme ist kostenlos - Spenden zur Deckung der Unkosten sind erwünscht. Anmeldungen sind möglich bis zum 15. November per E-Mail: h.berger@kirchenmusik-buchen.de.

