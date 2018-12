Spontane Partys sind doch einfach die besten

Von Eminems „Lose yourself“ bis hin zu „Don’t stop believing“ von Journey und „Rock you like a hurricane“ von den Scorpions war am Samstagabend in der Stadthalle Buchen einiges geboten.

Buchen. „Ihr habt euch den besten Abend ausgesucht“, verkündete Musiklegende David Hanselmann mitten in seinem Auftritt. „So kurz vor Weihnachten nochmal richtig was auf die Ohren – besser geht es

...