Sportnachmittag in Hettingen

Hettingen.Im Rahmen des Ferienprogramms veranstaltet der FC „Viktoria“ am Montag, 19. August, einen Sportnachmittag für die ganze Familie. Geboten wird In- und Outdoor-Sport mit der Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben. Die Teilnahme am Sportabzeichen ist schon ab dem Altern von sechs Jahren möglich.

Üben unter Anleitung

Ab 13 Uhr können die Wurf- und Stoßdisziplinen sowie Hoch-, Weit- und Standweitsprung unter Anleitung auf dem Sportgelände geübt werden, in der Turnhalle die Turndisziplinen sowie das Seilspringen. In den Übungspausen besteht ein Spieleangebot.

Ab 18.30 Uhr beginnt der Lauftreff, in dessen Rahmen auch die 7,5 Kilometer Walking oder Nordic Walking-Strecken gegangen werden können.

Den jugendlichen Teilnehmern wird als Abschluss der 800-Meter-Lauf als Ausdauerleistung angeboten. Ein Verpflegungszelt ist aufgestellt.

