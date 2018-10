Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Heilbronn/Neckar-Odenwald-Kreis.Nach einem Brandanschlag auf Räume einer islamischen Gemeinschaft in Lauffen (Landkreis Heilbronn) im März erhebt die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen drei Personen, so die Behörde in einer Mitteilung. Sie stammen aus dem Landkreis Böblingen. Die Ermittlungen gegen vier weitere Tatverdächtige gehen weiter.

Im Juni waren wegen des Anschlags im Raum Heilbronn und im Neckar-Odenwald-Kreis zehn Wohn- und Geschäftsräume von rund 200 Einsatzkräften der Polizei durchsucht worden (wir berichteten). Bei den Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial wie schriftliche Unterlagen, Mobiltelefone, mehrere Computer und digitale Speichermedien sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat jetzt wegen versuchten Mordes, versuchter schwerer Brandstiftung und anderer Delikte gegen drei Personen Anklage zum Landgericht (Jugendkammer) Heilbronn erhoben.

Den drei Angeschuldigten wird vorgeworfen, am 9. März mehrere brennende Molotow-Cocktails auf Räume der islamischen Gemeinschaft geworfen zu haben. Dabei sollen sie zumindest den Tod des dort schlafenden Imams und seiner Frau infolge des Brandes billigend in Kauf genommen haben. Das Feuer wurde rechtzeitig entdeckt und gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Die drei Angeschuldigten, zwei Syrer im Alter von 19 und 21 Jahren sowie ein Türke im Alter von 24 Jahren, befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Aufgrund der Ermittlungen, so die Pressemitteilung weiter, werde davon ausgegangen, dass die Tat Bezüge zur PKK aufweist und von Tätern begangen wurden, die dieser nahestehen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018