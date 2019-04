Stadt Buchen ist „an die geltenden Gesetze gebunden“

Buchen.„Das kommunale Erschließungsrecht ist hochkomplex, subjektiv bewertet, nicht immer gerecht und es sorgt für Emotionen. Weil die Bürger 95 Prozent der anrechenbaren – nicht der gesamten – Kosten für die erstmalige Erschließung übernehmen müssen, was sich für den einzelnen durchaus zu etlichen Tausend Euro aufsummieren kann. Neuere Baugebiete, in denen die Bauplätze von vornherein inklusive 95 Prozent der geschätzten Erschließungskosten verkauft werden, sind davon nicht betroffen – ältere Bebauungsgebiete sehr wohl“, so die Stadt Buchen in ihrer Stellungnahme zur Erschließung „Zum kleinen Roth“.

Nach den Schlagzeilen um das Baugebiet „Birkenflur“ in Waldhausen stehe das „Kleine Roth“ in Buchen in der Diskussion. Der Stadt Buchen werde vom Anwalt zweier Anwohner, Johannes Mascha, in einem Leserbrief vom 16. April unterstellt, „noch Kasse zu machen, bevor eine geänderte Rechtslage dies …in absehbarer Zeit vielleicht dauerhaft ausschließen wird.“ Auch die Stadt lasse die komplexe Rechtslage derzeit anwaltlich klären. Wichtig ist Bürgermeister Roland Burger die Feststellung: „Wir sind als Teil der öffentlichen Verwaltung an die geltenden Gesetze gebunden, in diesem Fall an das Kommunalabgabegesetz (KAG) Baden-Württemberg, einem Landesgesetz, das sich vom KAG anderer Länder durchaus unterscheidet. Dieses KAG setzen wir um – und das ist grundsätzlich und jeder Skandalisierung zum Trotz rechtmäßig. Mehr noch: Dazu ist die Stadt Buchen gesetzlich verpflichtet.“

Nicht übertragbar

Der Fachanwalt der Stadt Buchen, Kai-Markus Schenek, ergänzt: „Klar ist, dass die Zuständigkeit zum Erlass gesetzlicher Bestimmungen zur Erhebung von Erschließungs- und Anschlussbeiträgen bei den jeweiligen Bundesländern liegt. Derzeit ist nicht bekannt, dass das Land Baden-Württemberg eine Änderung oder Neufassung der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes dahingehend beabsichtigt, eine allgemeine Verjährungs- oder Verwirkungsregelung zur Erhebung von Beiträgen aufzunehmen. Soweit im Leserbrief des Herrn Rechtsanwalt Mascha suggeriert wird, dass durch Entscheidungen höherer Gerichte die Verpflichtung bestünde, in Baden-Württemberg entsprechende Regelungen aufzunehmen, so ist dies in diesem Zusammenhang falsch und wäre ohnehin Sache des Landes und niemals der Stadt Buchen. Zudem bezog sich die von Herrn Mascha „ins Spiel“ gebrachte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf einen Sachverhalt aus Bayern, der nach den dortigen landesrechtlichen Bestimmungen zu beurteilen und deshalb nicht auf Buchen übertragbar ist.“

Bürgermeister Burger bedauere, dass die Kommunikation, die aufgrund der naturgemäß sehr unterschiedlichen Interessen ohnehin nie einfach sei, nicht gut gelaufen sei. Er betont aber auch: „Wir haben die Gespräche mit den Anliegern nicht abgebrochen. Vielmehr wurde der Stadt Buchen erklärt, dass jede diesbezügliche Kommunikation ab sofort über den Rechtsanwalt zu laufen habe.“ Das, so Burger, müsse man akzeptieren. Nicht akzeptabel sei jedoch, dass „die Stadt Buchen“ in den Auseinandersetzungen immer mehr zu einer Art Feindbild stilisiert wird: „Die Stadt Buchen – das sind wir alle. Wir wollen keine ,Kasse’ machen, dürfen das auch gar nicht, weil wir dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtet sind.“ Zu bedenken gibt er auch: „Wenn einzelne ihrer Beitragspflicht nicht nachkommen, dann zahlt die Differenz keine abstrakte ,Stadt Buchen’. Dann zahlen wir das letztlich alle.“

