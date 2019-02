Stadt Buchen muss 447 124 Euro aufbringen

Buchen.Zwei neue Löschfahrzeuge mit einem Gesamtwert von 686 324 Euro sollen angeschafft werden. Insgesamt werden die beiden Fahrzeuge mit 239 2000 Euro bezuschusst. Die Stadt Buchen muss Eigenmittel von 447 124 Euro aufbringen. Einstimmig sprach sich der Gemeinderat am Montag im Alten Rathaus für die Anschaffung aus.

Die Ersatzbeschaffungen der zwei baugleichen Löschgruppenfahrzeuge LF 10 ersetzen in der Abteilung Hettingen ein LF 8 (ohne Wasser) aus dem Jahre 1985 und ein Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 aus dem Jahr 1976 sowie in der Abteilung Bödigheim ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF (ohne Wasser) aus dem Jahre 1985 und ein bereits ausgesondertes LF 16 aus dem Jahre 1971. „Alle vorhandenen Fahrzeuge haben somit ihr Soll-Lebensalter von 25 Jahren deutlich überschritten“, erklärte Bürgermeister Roland Burger. „Die Fahrzeuge sind in die Jahre gekommen und müssen nun ganz dringend ersetzt werden“, ergänzte Abteilungskommandant Andreas Hollerbach. Das als Übergangslösung für die Abteilung Bödigheim im Mai 2018 beschaffte LF 8 mit Wasser geht nach Auslieferung des neuen Fahrzeuges in den Fahrzeugpool aller Abteilungen über und wird als Ersatzfahrzeug und als Bedarfs-Löschfahrzeug genutzt.

Die Fahrzeuge, die neun Feuerwehrleute zum Einsatzort bringen können, werden baugleich auf einem Zwölf-Tonnen-Fahrgestell MAN TGL 12.250 mit einem automatisierten Schaltgetriebe und in der Folge von der Firma. Rosenbauer Deutschland in der Ausführung Compact Line (CL) und einem 2000-Liter-Löschwassertank aufgebaut. „Die Beladung entspricht in sehr großen Teilen der Normbeladung mit einigen aktuell feuerwehrtechnisch notwendigen Zusatzbeladungen, wie einer einfachen Wärmebildkamera, einem Rauchverschluss und einem Wassersauger“, verdeutlichte Andreas Hollerbach, der auch auf das Brandschutzkonzept „Feuerwehr Buchen 2010“ einging. Die Anschaffung der beiden Fahrzeuge sei ein letzter Schritt in der Umsetzung des Konzepts, das auch die Einhaltung der Hilfsfristen zum Ziel habe. Beide Abteilungswehren, die jetzt mit einem neuen Fahrzeug ausgestattet werden sollen, seien künftig erste Unterstützungsgruppen für Einsätze in der Kernstadt.

Die Lieferzeit für die Fahrgestelle liegen laut Hollerbach bei etwa vier Monaten, beim Aufbau sogar bei zwölf Monaten. „Man sieht daran, dass der Feuerwehrmarkt extrem boomt und die Hersteller volle Auftragsbücher haben“, erklärte Hollerbach die Dauer.

Der Abteilungskommandant sprach auch von den Kosten, die sich für ein Löschgruppenfahrzeug auf 343 191 Euro belaufen. und schlüsselte sie auf. Vom Land werden pro Fahrzeug 92 000 Euro als Regelförderung bezuschusst. Dazu kommt die Förderung des Landkreises Neckar-Odenwald in Höhe von 27 600 Euro. Die Stadt Buchen müsse also noch Eigenmittel von 447 124 Euro aufbringen.Elf Bieter hätten bei der europaweiten Ausschreibung Interesse an dem Auftrag gezeigt, fünf hätten dann tatsächlich ein Angebot abgegeben.

Der Gemeinderat der Stadt Buchen (Odenwald) votierte am Montagabend einstimmig für die Beschaffung der zwei Löschgruppenfahrzeugen LF 10 für die Abteilungen Hettingen und Bödigheim und die Vergabe des Lieferauftrages an folgende Firmen: Fahrgestell: Firma MAN/Würzburg zu einem Gesamtpreis von 146 156 Euro brutto, Aufbau: Firma Rosenbauer Deutschland zu einem Gesamtpreis von 425 708 Euro, Beladung: Firma Gebra GmbH/Sinsheim zu einem Gesamtpreis 114 519 Euro brutto. borg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019