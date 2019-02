Stadt Buchen sucht die Besten

Buchen.Traditionell möchte die Stadt Buchen die besten Sportlerinnen und Sportler für ihre Erfolge auszeichnen und entsprechende Medaillen überreichen. Als Termin für die Sportlerehrung in der Buchener Stadthalle wurde Mittwoch, 27. März, festgelegt. Die Buchener Vereine wurden mittlerweile aufgefordert, ihre im Jahr 2018 erfolgreichenSportler an die Zentralstelle der Stadtverwaltung Buchen zu melden.

Grundsätzlich geehrt werden können Sportler, die 2018 auf Landes-, Bundes- oder internationaler Ebene erfolgreich für einen Verein oder eine Schule im Stadtgebiet gestartet sind. Im gleichen Maß werden Sportler geehrt, die ihren ständigen Wohnsitz in Buchen haben. Bei Kindern und Jugendlichen wird ein erweiterter Maßstab angelegt. Hier werden auch entsprechende Leistungen auf Kreisebene berücksichtigt.

Meldungen, insbesondere auch von Sportlerinnen und Sportlern, die zwar in Buchen wohnen, aber vereinsmäßig auswärts oder auch gar nicht gebunden sind, können bis spätestens Sonntag per Mail an zentralstelle@buchen.de erfolgen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019