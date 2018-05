Stadt fördert örtliche Vereine mit 40 795 Euro

Anzeige

Die Stadt Buchen gewährt der Fastnachtsgesellschaft „Getzemer Narre“ einen Vereinszuschuss von 248 Euro für die neuen Gardekostüme der Jugendgarde. Die Stadtkapelle Buchen erhält für die Anschaffung neuer Instrumente 4250 Euro. Dem TSV Buchen wird für den zweiten Bauabschnitt – es wird ein Gymnastikraum mit Sportgerätelage und Geschäftsstelle an die TSV-Sporthalle angebaut – einen Zuschuss von 22 500 Euro. Die Anschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände für das Kolpingheim Buchen durch die Kolpingfamilie wird mit 1734 Euro bezuschusst.

Breakdancer werden gefördert

Dem Verein Eiermann-Magnani-Dokumentationsstätte Hettingen wird eine Anlauffinanzierung für den laufenden Betrieb des Museums in Höhe von jährlich 2500 Euro für vier Jahre gewährt. Die Gruppen des Integrations-und Präventionsprojektes Hip-Hop-Breakdance (IPHB) erhalten bei einer Teilnahme an Weltmeisterschaften künftig eine Förderung von 2500 Euro im Jahr durch die Stadt Buchen, da durch die Teilnahme an den Wettbewerben sehr hohe Kosten entstehen.

Neue Deko für Weihnachten

Eine neue weihnachtliche Dekoration erhält die Innenstadt. Der Brunnen auf dem Marktplatz wird künftig weihnachtlich gestaltet. Es wird über den Brunnen ein sechs Meter hoher Kegelbaum montiert. Über 3000 montierte warm-weiße LED’s lassen das Element erleuchten. Auf der Baumspitze ist einer großer 3D-Stern montiert, ebenfalls beleuchtet. Zusätzlich werden weitere 3D-Terne passend zu Baumspitze angeschafft, welche die vorhandenen Girlanden in der Fußgängerzone ergänzen. Der Arbeitskreis Stadtmarketing, in welchem auch die Aktivgemeinschaft vertreten ist, hatte die Anschaffung empfohlen. Die Mitglieder des Finanzausschusses stimmten der Anschaffung der Brunnendekoration bei einer Gegenstimme ebenfalls zu.

Der Ausschuss beschloss auch die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges LF 8/6 für die Abteilungsfeuerwehr Bödigheim von der Firma Merkel Feuerwehrfahrzeuge zum Preis von 53 723 Euro.

Dieses gebrauchte Fahrzeug soll bis zur Auslieferung des noch zu beschaffenden Neufahrzeuges LF 10 als Ersatz- und Übergangsfahrzeug für die Abteilungswehr Bödigheim dienen und danach in den Fahrzeugpool der Feuerwehr Buchen übergehen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.05.2018