Stadt sucht nach Zeitzeugen

Buchen.Ein Zeitzeugengespräch zum Absturz zweier US-Bomber am 30. Dezember 1944 bei Stürzenhardt und Unterneudorf findet am Donnerstag, 16. Mai, um 13.30 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses statt. Es sind hierbei Vertreter von History Flight und ein NBC Reporter, Archäologe Siegried Reißing, ehemals Landesdenkmalamt, sowie Stadtarchivar Tobias-Jan Kohler und Zeitzeuge Otto Hemberger anwesend. Das Stadtarchiv sucht weitere Zeitzeugen, die den Absturz miterlebt haben und bereit wären, ihre Erlebnisse mittels Zeitzeugen-Interview am Donnerstag mitzuteilen. Kontakt und nähere Informationen bei Tobias-Jan Kohler, Telefon 06281/31-108, E-Mail: tobias-jan.kohler@buchen.de.

