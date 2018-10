Stadtkapelle war ihm stets eine Herzensangelegenheit

Buchen.Anlässlich des 70. Geburtstages ihres Ehrendirigenten Kurt Heller trafen sich die Musiker der Stadtkapelle Buchen am Sonntagmorgen zu einem musikalischen Ständchen. Unter Leitung von Alexander Monsch überbrachten sie musikalischen Grüße, ehe Vorsitzender Christian Schulze in einer kurzen Ansprache das Geburtstagskind würdigte. So trat Kurt Heller 1962, 14-jährig, bei Franz Spreitzer in die Klarinettenausbildung ein und blieb seit dieser Zeit der Stadtkapelle bis zum heutigen Tag eng verbunden.

Jahrelang als Vorsitzender aktiv

Von Beginn an engagierte sich Heller für den Verein, bei dem er 1981 bis 1997 als Vorsitzender Verantwortung übernahm. Zuvor hatte er 1976 die Leitung der ersten Jugendkapelle übernommen und jahrzehntelang als Ausbilder und Dirigent fungiert. Dies war auch Garant dafür, dass diese Jugendkapelle bis heute ununterbrochen besteht. Mit dem Ausscheiden von Franz Spreitzer übernahm Heller dann 1997 bis 2016 das Amt des Dirigenten der Stadtkapelle und wurde in Würdigung seiner Verdienste mit seinem Ausscheiden zum Ehrendirigenten ernannt. In dieser langen Zeit seines Engagements wurde die Basis geschaffen, sowohl musikalisch als auch vereinstechnisch, damit sich die Stadtkapelle im Jubiläumsjahr so erfolgreich präsentieren kann. Schulze versäumte es auch nicht Hildegard Heller für ihre jahrelange Unterstützung ihres Mannes zu danken und überreichte kleine Präsente. Kurt Heller dankte allen, die zur Gratulation gekommen waren, und lud zu einem Umtrunk ein. Ihm sei die Stadtkapelle immer ein Herzensanliegen gewesen und er freue sich über die Weiterentwicklung der Kapelle unter seinem Nachfolger Alexander Monsch. Beim anschließenden Beisammensein spürte man allenthalben die enge Verbundenheit.

