Stadtmeisterschaft sorgt für Spannung

Eberstadt.Der VfL Eberstadt feiert von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, sein 70-jähriges Bestehen mit einem großen Sportfest. Es wird den Besuchern auch durch die Austragung der 45. Buchener Stadtmeisterschaft sowie von Jugend- und Einlagespielen an insgesamt drei Tagen nicht nur ein spannendes Fußballprogramm geboten, sondern auch im Festzelt fetzige Unterhaltungsmusik für jung und alt. Das Fußballprogramm beginnt am Freitag um 17.30 Uhr mit den Vorrundenspielen zur Stadtmeisterschaft. Zum Abschluss des ersten Tages folgt dann ab 21 Uhr eine Partynacht mit DJ „Hansi“, bekannt aus „Caribik Revival“. Am Samstag finden dann ab 11 Uhr insgesamt fünf Vorrundenspiele zur Stadtmeisterschaft statt wobei das sportliche Programm durch die beiden Einlagespiele VfL „Allstars“ gegen die AH Mannschaft des SV Schlierstadt und den zweiten Mannschaften TSV Götzingen/VfL Eberstadt gegen den SV Leibenstadt abgeschlossen wird. Zum Abschluss des zweiten Festtages wird dann ein Musikmix in Form von Rock/Blues/Country/Folk mit „German Loser“ die Festbesucher in Stimmung bringen.

Das Festprogramm beginnt am Sonntag um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst im Festzelt unter Mitwirkung der Eberstadter Musikkapelle. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit zum Mittagessen im Festzelt. Das sportliche Programm wird ab 11.15 Uhr mit Einlagespielen der Bambini und der E-, F- und D-Junioren und den beiden Halbfinalspielen zur Stadtmeisterschaft fortgesetzt. Schließlich wird das Fußballprogramm mit dem Endspiel zur Stadtmeisterschaft um 19 Uhr abgeschlossen.

Anschließend folgt die Siegerehrung im Festzelt durch Bürgermeister Roland Burger. Zum Abschluss des dreitägigen Sportfestes heißt es dann ab 20.30 Uhr Stimmung und gute Unterhaltung mit der Eberstadter Musikkapelle. br

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.07.2019