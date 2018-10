Stahlgittermast bekam Spitze

Buchen.Der SWR plant von seinem Senderstandort Buchen aus die bestehende Lücke bei der DAB-Plus-Versorgung im Neckar-Odenwald-Kreis zu schließen (die FN berichteten). Gestern bekam der selbsttragende Stahlgittermast in der Walldürner Straße seine Spitze. Das Bild zeigt die Arbeiten in rund 50 Metern Höhe. Laut Anja Görzel, Leiterin Presse und Public Relations beim SWR, soll der alte Sendemast (links) nach der Fertigstellung der neuen Anlage abgebaut werden. Sofern bauseits nichts Außergewöhnliches dazwischenkomme, alle notwendigen Bescheinigungen und Lizenzierungen vorhanden seien, könne der Senderstandort Buchen für DAB-Plus im Lauf des ersten Halbjahres 2019 in Betrieb genommen werden. Bild: Marcel Sowa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.10.2018