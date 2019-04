Standort Buchen nicht betroffen

Buchen/Mosbach.Von den bundesweiten Warnstreiks der Ärzte, zu denen der „Marburger Bund“ für den heutigen Mittwoch aufgerufen hat, ist der Klinikstandort in Buchen nach Auskunft des Landratsamtes nicht betroffen – so der Informationsstand gestern.

In Mosbach müssen Patienten dagegen von Protesten ausgehen. Dort ist die Teilnahme von Assistenzärzten aus den Bereichen Innere Medizin, Allgemeinchirurgie und Unfallchirurgie angekündigt, so der Pressesprecher des Landratsamtes, Jan Egenberger. Der allgemeine Klinikbetrieb sei davon jedoch nicht betroffen. Für die Klinik in Mosbach sei ein Notfallplan erstellt worden. Die Besetzung der Stationen und Versorgung der Notfallpatienten sei sichergestellt.

Mit dem Streiks wollen die in der Ärztegewerkschaft organisierten Mediziner ihren Forderungen im Rahmen der Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen. sab

