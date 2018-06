Startup „Robiotic“ auf Erfolgskurs

Anzeige

Buchen.Das aus der „Hoffmann + Krippner GmbH“ in Buchen ausgegründete Startup „Robiotic“ trifft mit seinem IoT-Geschäftsmodell genau den Nerv der Zeit. Digitalisierung und IoT (Internet of Things) sind in aller Munde.

„Robiotic“ ist das Unternehmen, welches alle IoT-relevanten Komponenten unkompliziert und umfassend zur Verfügung stellt und mittelständische Unternehmen im Industrie, Handel - und Logistikumfeld berät. Hierfür arbeitet das Startup mit starken Partnern, wie Salesforce, Vodafone, Deutsche Telekom und SAP zusammen. Als erster Anbieter einer cloudbasierten Technologie können von der Datenerfassung bis zum Bezahlmodell, alle Geschäftsprozesse abgedeckt werden. Die Industrieelektronik aus Buchen sendet dafür Sensor-Daten in die Cloud und löst über definierte Regeln jeden denkbaren Nachfolgeprozess aus. Die Anbringung an ein bestehendes ERP-System, wie SAP oder Salesforce, ist ebenfalls problemlos möglich.

Auch vor der Gastronomie macht die Digitalisierung keinen Halt. Zusammen mit dem Gläserproduzenten Rastal wurde der intelligente Bierdeckel „smart coaster“ entwickelt. Die Sensorik und Elektronik kam dabei von „Hoffmann + Krippner“ aus Buchen. Durch integrierte Sensoren können Füllstände direkt über den Bierdeckel detektiert und in die cloud gesendet werden. Gastronomen erhalten beispielsweise dabei die Möglichkeit, den aktuellen Bierverbrauch in Echtzeit auszuwerten oder mit ihren Gästen zu kommunizieren, um ein Gewinnspiel auszurollen. „Hoffmann + Krippner“ setzt mit der Ausgründung „Robiotic“ auf ein schnelles Wachstum und eröffnete dafür bereits Büros in Düsseldorf und München.