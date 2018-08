Stationäre Behandlungen geplant

Buchen/Mbarara.Der ehemalige Buchener Hautarzt Dr. Gerold Jäger hat wieder einen Brief aus dem afrikanischen Land Uganda geschickt. Darin blickt er auf seine Erlebnisse und die Entwicklung der Hautarztklinik in Mbarara zurück und bedankt sich auch für die Spenden aus dem Neckar-Odenwald-Kreis.

„Am 1. September 1998 wurde die Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten an der Universität Mbarara gegründet. Ich wurde beauftragt, die Klinik aufzubauen. Anfangs wurde mir ein kleiner Raum zugewiesen, in dem ich zweimal wöchentlich für einige Stunden Sprechstunden abhalten konnte. Die Spenden haben von Anfang an ermöglicht, Medikamente für die Patienten zu erwerben, die kein Geld hatten, um sich die verordneten Arzneien zu kaufen.

Im darauffolgenden Jahr konnten wir mit dem Geld im Bereich des Krankenhauses ein Gebäude mit Sprechzimmern, Untersuchungs- und Behandlungsräumen und Labor errichten, wodurch die Arbeit wesentlich erleichtert wurde.

Ärzte aus anderen Ländern

Im gleichen Jahr begann der erste ugandische Arzt in Mbarara mit der Weiterbildung zum Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Er vollendete die Ausbildung nach einem Aufenthalt an der Universitäts-Hautklinik in Würzburg und übernahm die Leitung der ugandischen Klinik im Jahr 2004. Auch ein Pfleger wurde 1999 eingestellt. Dieser arbeitet noch heute an der Klinik. Er absolvierte verschiedene Weiterbildungskurse und hat sich zu einem erfahrenen Mitarbeiter, besonders in der Allergieabteilung, entwickelt. In den folgenden Jahren wurden Ärzte aus Uganda, Tansania, Kenia, Ruanda und Somalia hier zu Fachärzten ausgebildet. Zur Zeit werden weitere zwölf Ärzte ausgebildet. Schon 1999 wurden wir von Krankenhausärzten der Umgebung gebeten, in den entfernten Krankenhäusern Sprechstunden zuhalten. Dabei werden nicht nur die Patienten untersucht und behandelt, sondern auch die Ärzte und das Pflegepersonal unterrichtet.

Zu diesen Sprechstunden kamen sehr viele Patienten mit Hautkrankheiten, aber auch Patienten mit anderen Erkrankungen in der Hoffnung auf rasche Heilung, da die Patienten sonst nie von einem Arzt untersucht wurden.

Gefängnisleitung beraten

Da in die Klinik in Mbarara zeitweilig viele Gefängnisinsassen in die Sprechstunde gebracht wurden und den Ablauf störten, fuhren wir regelmäßig in das Regionalgefängnis. Wir untersuchten und behandelten dort die Erkrankten und berieten die Gefängnisleitung, um die Ausbreitung von ansteckenden Erkrankungen einzuschränken. Weil das Gefängnis überfüllt war, breiteten sich ansteckenden Krankheiten wie Krätze rasch aus und waren schwierig zu behandeln.

Stetige Entwicklung

Bei meinen jährlichen Besuchen in Mbarara sah ich, wie sich die Klinik langsam weiterentwickelt und sich das Spektrum der Diagnostik und Therapie erweitert. Im letzten Jahr erhielt die Klinik ein Gerät für Lichttherapie und ein Ultraschallgerät, was ein großer Fortschritt war. Trotz allem wird immer noch viel gebraucht, zum Beispiel weitere Untersuchungsräume und Behandlungsräume, die bei einer Besprechung im Dekanat der Fakultät zugesagt wurden.

Zur Ausbildung der jungen Ärzte und zur Versorgung der Patienten werden mehr Fachärzte in der Klinik benötigt.

In weiterer Zukunft ist geplant, in der Hautabteilung eine Station für die Patienten einzurichten und stationäre Behandlungen durchzuführen.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018