Stefanie Adrian im Amt bestätigt

Hollerbach.Die Vorsitzende Stefanie Adrian begrüßte die Mitglieder des TSV Hollerbach zur Generalversammlung im Dorfgemeinschaftshaus. Sie dankte dem Team des Vorstands und allen Helfern.

Schriftführerin Tanja Mauz gab einen Rückblick über das vergangene Geschäftsjahr. Das Hauptaugenmerk des Vereins wurde hierbei auf das 40-Jahr-Vereinsjubiläum Ende September gelegt, welches Dank eines guten Miteinanders und der Bereitschaft zur tatkräftigen Unterstützung von Seiten der Mitglieder gebührend begangen werden konnte. Aber auch traditionelle Veranstaltungen wie der Kinderausflug, der Preisschafkopf oder der Kappenabend wurden wieder durchgeführt.

Kassier Hubert Walter informierte über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins und bekam von Steffen Mehl und Adalbert Hafner eine vorbildlich geführte Buchführung bestätigt. Es folgte Oliver Adrian mit seinem Bericht über die Aktivitäten der Männerfreizeitgruppe.

Für das Kinderturnen der Kindergartenkinder berichtete Christine Grimm, über die Gruppe der Grundschüler Tanja Mauz. Hier konnte Kristina Schwab-Mess als Übungsleiterin dazugewonnen werden.

Verantwortlich für die große und die kleine Garde zeigt sich Katharina Diehm, die probenfreie Zeit bis zum Sommer überbrückt ab sofort Michael Bischof mit einem Angebot zum Turnen für Jugendliche.

Das Frauenturnen liegt in den Händen von Stefanie Adrian, Beate Biemer führt die Damengymnastikgruppe Oberneudorf. Ingeborg Fronc gab bekannt, dass ihre Seniorengruppe in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen feiert. Des Weiteren bietet sie einen Kurs für Bewegung und Entspannung an.

Worte des Dankes und der Anerkennung erhielt Hubert Walter bei seiner Ehrung für 30 Jahre als Kassier des Vereins. Christine Grimm wurde für fünf Jahre und Oliver Adrian für zehn Jahre als Übungsleiter ausgezeichnet.

Es folgten die Mitgliederehrungen: 30 Jahre: Breunig Ursula, Breunig Hubert, de Bruin Fred, Kern de Bruin Henriette, Mauz Holger, Röckel Katja, Weis Renate, Wihan Elfriede. 40 Jahre: Galm Thomas, Pföhler Wiltrud, Pföhler Josef

Nächster Tagesordnungspunkt waren Neuwahlen. Einstimmig in ihren Amtern bestätigt wurden die Vorsitzende Stefanie Adrian, der Zweite Vorsitzende Marco Kemmer, Tanja Mauz als Schriftführerin sowie Hubert Walter als Kassier.

Von der erweiterten Vorstandschaft auf eigenen Wunsch verabschiedet wurde nach langjähriger Tätigkeit als Spartenleiter der Männer und der Kinder Adalbert Kessler sowie Platzwart Bruno Grimm.

Der erweiterten Vorstandschaft gehören Erika Kemmerer, Johannes Röckel, Tobias Hilbert, Volker Bauchner, Marko Grimm, Christin Geier, Jutta Röckel und Otto Hauk an, ergänzt werden sie nun durch Thorsten Ries und Wolfgang Weiß, welche einstimmig hinzugewählt wurden. Kassenprüfer bleiben Steffen Mehl und Adalbert Hafner.

Die Vorsitzende gab noch bekannt, dass am 21. September ein Mitgliederausflug nach Ludwigsburg angeboten wird. Am 5. Oktober veranstalten TSV und die freiwillige Feuerwehr Hollerbach eine Rockschuppenparty mit Radio Regenbogen in der Röckelscheune.

Steffen Mehl überbrachte die Grußworte von Ortschaftsverwaltung und Bürgermeister.

