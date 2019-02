Steffen Blaschek bekam das Vertrauen

Dallau.Die CDU-Mitglieder aus Billigheim, Elztal und Schefflenz haben im Kreistagswahlkreis 4 des Neckar-Odenwald-Kreises die Liste für die Kommunalwahl am 26. Mai aufgestellt. Kreisvorsitzender Markus Haas begrüßte hierzu über 30 Mitglieder aus den Gemeinden im Elztaler Ortsteil Dallau, die in geheimer Wahl die sieben Bewerber nominierten. Bezirksgeschäftsführer Jan Inhoff führte durch die Wahl, die folgendes Ergebnis brachte: DRK-Geschäftsführer Steffen Blaschek (Elztal) landete auf dem ersten Platz, die amtierende Kreisrätin Eva-Maria Grimm (Billigheim) auf Platz zwei und auf Rang drei der Schefflenzer Bürgermeister und Kreisrat Rainer Houck. Ihnen folgen Matthias Müller (Schefflenz), Bernd Lochner (Billigheim), Oliver Zucker (Elztal) und Hermann Rüger (Schefflenz) am 26. Mai zur Wahl. Kreisvorsitzender Haas und dankte allen Kandidaten für das persönliche Engagement, kommunalpolitisch aktiv zu sein.

Lücken werden geschlossen

Anschließend referierte Kreisrat Rainer Houck zur aktuellen Kreispolitik. Er bekräftigte die Position des Kreises, der im flächendeckenden Breitbandausbau landesweit ganz an der Spitze sei. Derzeit werden die noch offenen Lückenschlüsse ebenso vorbereitet wie der gezielte Anschluss von Gewerbegebieten, die bei den bisherigen Förderkulissen wegen einer vorhandenen grundständigen Versorgung nicht berücksichtigt werden konnten.

Neben den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Verkehr legte Houck seinen Handlungsschwerpunkt im Kreistag auf den Erhalt der Neckar-Odenwald-Kliniken als Häuser der Grund- und Regelversorgung. So sei es gelungen, die Klinken aus einer extremen wirtschaftlichen Schieflage herauszuführen und die Sanierung zielgerichtet zu betreiben. Mit der Berufung eines neuen Geschäftsführers aus dem eigenen Haus stehe nun ein neuer Abschnitt an, nachdem es mit der Chefarztmannschaft und deren Team gelungen sei, die Patienten von der Leistungsfähigkeit der Kliniken zu überzeugen, was sich in den Belegungszahlen deutlich niederschlage. „Die Neckar-Odenwald-Kliniken spielen eine unverzichtbare Rolle in der örtlichen Daseinsvorsorge“, so Houck. Er wolle sich auch in der kommenden Wahlperiode der Aufgabe als Kreisrat und Aufsichtsrat der Kliniken gerne wieder stellen.

