Waldhausen.Veränderungen an der Vereinsspitze - Steffen Egenberger folgt auf Alexander Leix, eine zufriedenstellende sportliche Bilanz der ersten Mannschaft in der Kreisklasse sowie der Rückblick auf ein gelungenes Jubiläumsfest prägte die Generalversammlung des SV Rot-Weiß Waldhausen.

Das abgelaufene Geschäftsjahr sei wiederum mit viel Arbeit verbunden gewesen, so der Vorsitzende Alexander Leix in seinem Rechenschaftsbericht, bevor er die zahlreichen Aktivitäten auflistete. Sportlicher Höhepunkt war der Gewinn der Meisterschaft in der Kreisliga A und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisklasse. Herausragend war ebenfalls das letztjährige Sportfest verbunden mit dem 90-Jahr-Vereinsjubiläum. Abschließend galt allen sein Dank für die Mitarbeit und Unterstützung des SVW, verbunden mit der Bitte nicht nachzulassen.

Schriftführer Fabian Henn zeigte in seinem Bericht auf, welche Fülle an Themen der Vorstand in seinen monatlichen Sitzungen zu bewältigen hatte. Dem Bericht des Hauptkassierers Reinhard Mairhofer war zu entnehmen, dass der Verein finanziell auf gesunden Beinen stehe. Sein besonderer Dank galt seiner Stellvertreterin Helena Zehr, die für ihn eine enorme Entlastung bedeute. Die Kassenprüfer Thomas Haber und Stefan Schüssler bescheinigten ihm eine tadellose Buchführung. Die von Haber beantragte Entlastung des Kassiers wurde einstimmig gewährt.

Dünne Spielerdecke

Der Vorsitzende des Spielausschusses Matthias Schüssler ließ zunächst nochmals die Saison 2017/18 Revue passieren. Sehr harmonisch doch leider ohne großen sportlichen Erfolg agierte die zweite Mannschaft in der Spielgemeinschaft mit dem FV Laudenberg und dem VfB Heidersbach. Auch in der laufenden Runden steht bei der SG lediglich ein Sieg auf der Habenseite. Aufgrund des Spielermangels bei den beteiligten Vereinen müsse man sogar mit einer Flexmannschaft mit neun Spielern agieren. Erfreulicherweise besser sehe es bei der ersten Mannschaft des SVW aus, die aktuell mit fünf Punkten Abstand zu den Abstiegs- und Relegationsplätzen auf Platz 14 rangiert. Großen Anteil habe dabei Trainer Dominik Reichert, trotz äußerst dünner Spielerdecke. Seine Vertragsverlängerung wurde von den Anwesenden mit starkem Applaus begrüßt.

Auch Trainer Dominik Reichert ging in seinem Bericht zunächst auf die erfolgreiche Saison 2017/18 ein. 73 Punkte am Saisonende, zwölf mehr als der erste Verfolger und ein Torverhältnis von 92:27 Toren drücken die Dominanz des SVW in der Kreisklasse A aus – die verdiente Meisterschaft war die logische Konsequenz. Herausragend auch der Gewinn des Fairnesspreises, übrigens durch beide Mannschaften.

Für die neue Runde stehe aufgrund der vorgenannten Spielerwechsel nur ein kleiner Spielerkader zur Verfügung. Sehr erfreulich wertete Reichert das Engagement der Sponsoren. Der bisherige Rundenverlauf stimme ihn durchaus zufrieden, so Reichert, insbesondere die Tatsache, dass die Spiele gegen die direkten Konkurrenten im unteren Tabellendrittel gewonnen werden konnten. Der aktuelle Tabellenplatz sie allerdings kein Grund, sich zurückzulehnen.

Blick auf die Jugend

In einem Frage- und Antwortspiel zeigten Jugendleiter Joshua Leopold und sein Stellvertreter Werner Mohr die aktuelle Situation der Jugendabteilung auf. Von den Bambinis bis zur D-Jugend ist der SVW mit eigenen Mannschaften aktiv, die sehr gute Arbeit der Trainer und Betreuer zahle sich hier aus. Hier lobten beide ausdrücklich die Unterstützung durch die Eltern, was zu einem großen Gemeinschaftsgefühl in der SVW-Jugend beigetragen habe.

Wolfgang Lindenmaier zeigte anschließend die große Palette der Freizeitsportangebote des SV Rot-Weiß auf, angefangen mit der Montagsmorgengruppe um Übungsleiterin Paula Koller und endend am Freitagabend mit Stepp und Aerobic mit der Übungsleiterin Julia Bauchner. Lindenmaier ging besonders auf das neue Angebot „WorldJumping“ ein – hier bietet der Verein mit den beiden Übungsleiterinnen Julia Bauchner und Loreen Galm die Möglichkeit zweimal die Woche diese neue Trendsportart auszuüben. Den Vorsitzenden des SVW war es anschließend vorbehalten, Julian Fischer und Johannes Weckbach für zehn Jahre aktive Tätigkeit beim SVW mir der Vereinsnadel in Bronze auszuzeichnen. Auf 25 Jahre passive Mitgliedschaft können mittlerweile Daniela und Kerstin Halbaur zurückblicken. Ihre Ehrung wird satzungsgemäß zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Ortsvorsteher Dieter Weber überbrachte anschließend die Grüße der Ortschafts- und Stadtverwaltung, dankte allen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz und nahm auch gleich die Entlastung des Vorstands in Angriff, die auch einstimmig erteilt wurde.

Weber leitete dann auch die Neuwahl des Vorstands ein, die folgendes Ergebnis brachte: Vorsitzende Adrian Weber und Steffen Egenberger, Zweiter Vorsitzender: Heinrich Haber, Dritte Vorsitzende: Nicole Benz-Schüßler, Schriftführer: Fabian Henn, Hauptkassier: Rainhard Mairhofer jun., Spielausschussvorsitzender: Matthias Schüßler, Jugendleiter: Josua Leopold. WoLi

