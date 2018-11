Buchen.Der Sternsinger-Aktionstag findet am Samstag, 10. November, ab 10 Uhr im Wimpinasaal in Buchen statt. Bei der Sternsinger-Aktion 2019 wird beispielhaft das Engagement für Kinder mit Behinderung in Peru vorgestellt. In einem aktuellen Film berichtet Moderator Willi Weizel, bekannt aus „Willi will‘s wissen“, über das Sternsingerprojekt Yancana Huasy in Lima. Im Film erzählt er von seinen Erlebnissen. Alle interessierten Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind willkommen, die Sternsinger-Aktion kennenzulernen. Das Kindermissionswerk Aachen und die Sternsinger unterstützen dadurch weltweit viele Projekte, um für Kinder und junge Menschen die Lebensbedingungen im eigenen Land zu verbessern.

