Stimmungsvolle Party wird gefeiert

Götzingen/Eberstadt.Den originellen und bisher sehr erfolgreichen „Getzemer Almabtrieb“ veranstaltet der Förderverein des TSV Fortuna Götzingen am heutigen Freitag in dritter Auflage in Eberstadt ein.

Das Motto lautet diesmal „Zu Gast bei Freunden – Getzi gejt uff Eberschd!“. Um 13 Uhr treffen sich an der Götzinger Turnhalle die Teilnehmer am Viehtransport mit ihren heute schon nahezu nostalgischen Fahrzeugen. Der Konvoi zur Abholung der Tiere startet um 14 Uhr zur „Pulsatilla-Ranch“ in Buchen, um von dort sechs Milchkühe zum Ort des Geschehens zu bringen. Die Ankunft des Oldtimer-Traktoren-Konvois unter der Leitung von Ortsvorsteher Nico Hofmann wird gegen 17 Uhr erwartet. Musikalischer Auftakt und Bieranstich sind um 17.30 Uhr bei der Eberstadter Festhalle. Ab 21 Uhr heißt es dann „Auf geht’s jetzt!“ für die stimmungsvolle Abendveranstaltung, eine zünftige „Almabtriebs-Party“ mit DJ Hansi. jm

