Stimmungsvoller Auftritt bei Glühwein und Christstollen

Buchen.Mit „Es gibt so wunderweiße Nächte“ haben das Quartett „Kelz’amore“ und die aus Walldürn stammenden Sängerin Ann-Kathrin Schneider das Publikum im Wimpinasaal am Samstagnachmittag auf die kommenden Festtage eingestimmt. Die Zuhörer erlebten einen stimmungsvollen und besinnlichen Spätnachmittag.

80 Kinder und Jugendliche

Zunächst begrüßte Felicitas Zemelka, Vorsitzende des Fördervereins Kirchenmusik, die Besucher. Sie informierte darüber, dass derzeit rund 80 Kinder und Jugendlichen in Chören der Pfarrgemeinde St. Oswald mitsingen, davon 50 im Grundschulalter. Die Jugendarbeit diene auch dazu, Sänger für den Kirchenchor zu gewinnen. So seien kürzlich fünf ehemalige Jugendchormitglieder dem Kirchenchor beigetreten. Der Spendenerlös des Konzerts sei für die Jugendchorarbeit bestimmt.

Das rund 80-minütige Programm des Quartetts „Klez’amore“ und Ann-Kathrin Scheiders stimmte anschließend das Publikum bei Kaffee, Glühwein und Christstollen auf die Weihnachtszeit ein. Musik von der frühen Neuzeit bis zur Moderne mit und ohne Gesang sowie besinnliche oder humorvolle, akzentuiert vorgetragene Texte erzeugten eine feierlich-fröhliche Atmosphäre in dem Saal. Dabei überzeugte das Quartett durch seine Vielfalt an Ausdrucksformen und Stilrichtungen sowie durch den Einsatz unterschiedlicher Instrumente. Ernst-Martin Eras brillierte an Oboe, Hackbrett, Hörnern und verschiedenen Flöten. Konrad Zellmer spielte Klarinette, Saxophon und Akkordeon, Armon Höfig die Gitarre, außerdem steuerte er hin und wieder eine Zweitstimme zu Schneiders Gesang bei. Stefan Kraneburg überzeugte am Kontrabass und der Percussion.

Musik im Wechsel mit Gedichten

Meist wechselten sich Textvorträge der Schauspielerin mit musikalischen Beiträgen ab. Es entstand eine gute Mischung aus Gedichten und Geschichten mit flotter oder getragener Musik. Mit Gedichten von Rainer Maria Rilke („Es gibt so wunderweiße Nächte“) und Theodor Storm („Vom Himmel in die tiefsten Klüfte“) machte Ann-Kathrin Schneider bewusst, wie schön und ausdrucksstark die deutsche Sprache sein kann.

Auch bei eher humorvollen Texten, zum Beispiel bei „Alle Jahre wieder“ von Amelie Fried, rezitierte sie nicht nur, sondern machte ihren Vortrag durch Mienenspiel und angemessener Gestik lebendig. Bei ihren Gesangsvorträgen überzeugte sie immer mit der passenden Klangfarbe und Betonung sowie einer ausdrucksstarken Stimme. „Kelz’amore“ überzeugte durch sein teilweise virtuoses Spiel, aber auch durch die gefühlvollen, leisen und nuancenreichen Töne. Es führte das Publikum musikalisch durch verschiedene Weltgegenden, von Deutschland zum Beispiel nach Skandinavien, Katalonien und Argentinien. mb

