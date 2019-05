Stimmzettel werden verschickt

Buchen.Die Stimmzettel für die am 26. Mai stattfindenden Kommunalwahlen werden den Wahlberechtigten in den nächsten Tagen zugestellt. Somit können die Wahlberechtigten ihre Stimmzettel für die Kreistags-, Gemeinderats und gegebenenfalls Ortschaftsratswahl zuhause in aller Ruhe ausfüllen. Am Wahltag sollen sie dann zum jeweiligen Wahllokal ausgefüllt mitgebracht werden. Die Stimmzettel für die Europawahl werden am Wahlsonntag im Wahllokal ausgehändigt.

Wahlberechtigte, welche Briefwahl beantragt haben, erhalten in manchen Fällen trotzdem ihre Stimmzettel nochmals zugesandt. Im Falle einer Doppelzusendung liegt das an Überschneidungen, da es nicht immer möglich ist, die Briefwähler aus der Masse der Zusendungen herauszufiltern.

Wahlberechtigte, die keine Stimmzettel oder die Unterlagen nicht vollständig erhalten haben, können sich mit der Stadtverwaltung Buchen, Bürgerbüro, erreichbar unter Telefon 06281/31105, in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.05.2019