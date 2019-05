Störstoffsäcke werden verteilt

Buchen.Im Juni vergangenen Jahres waren in Buchen mit allen Stadtteilen erstmalig die roten Säcke für Störstoffe verteilt worden. Um die Haushalte rechtzeitig mit einem neuen Vorrat an Störstoffsäcken zu versorgen, werden diese im Juni wieder von der KWiN nachverteilt.

Die neue Lieferung wird rollenweise in die Griffleiste der geleerten Bioenergietonnen gesteckt. Es ist daher Bedingung für den Erhalt neuer Störstoffsäcke, dass die geleerte Bioenergietonne auch tatsächlich so lange im Freien zugänglich stehenbleibt, bis eine oder mehrere Rollen mit Störstoffsäcken angebracht worden sind. Es werden keine Rollen an der Haustür abgelegt oder in Briefkästen geworfen. Die Verteil-Termine für die einzelnen Buchener Stadtteile sind: Hettigenbeuern und Stürzenhardt am Montag, 3. Juni. In Buchen-Kernstadt, Hettingen, Bödigheim, Einbach, Hollerbach, Ober- und Unterneudorf, Rinschheim sowie Waldhausen beginnt die Verteilung am Mittwoch, 5. Juni und in Hainstadt, Eberstadt und Götzingen wird ab 14. Juni verteilt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019