Streich- und Zupfinstrumente im Fokus

Von Solisten und Ensembles bis hin zu Orchestern: Das „Klangbilder“-Konzert der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule am Dienstagabend war nicht nur von musikalischer Vielfalt geprägt.

Buchen. Mit dem Konzert „Klangbilder“ haben Solisten und Ensembles vom Fachbereich „Streich- und Zupfinstrumente“ der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule ihr Leistungsvermögen gezeigt. Außerdem ehrte Musikschulleiter Michael Wüst am Dienstabend im Kraus-Saal Michael Friedrich für 25 Jahre Tätigkeit als Musiklehrer.

„Du bist eine musikalische Allzweckwaffe“, lobte Wüst den Jubilar. Dieser ist seit 25 Jahren an der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule als Lehrer tätig. Er unterrichtet in den Fächern Klarinette, Klavier, Keyboard und Instrumentalspiel mit Behinderten. Wüst bedankte sich bei Friedrich auch dafür, Anfang der 90er Jahre die damals neu gegründete Musikschule mit aufgebaut zu haben.

Friedrich hatte an der Musikhochschule Stuttgart von 1979 bis 1985 Schulmusik studiert sowie an der Hochschule in Tübingen Musikwissenschaften. Besonders gern erinnert sich der Musikschulleiter an Open-Air-Konzerte im Museumshof mit Michael Friedrich als Klarinettist.

Besonderes Lob für Streicher

Außerdem wies Michael Wüst zu Beginn des Konzerts darauf hin, dass am Jahresende im jährlichen Wechsel Solisten und Ensembles der einzelnen Fachbereiche musizierten. In diesem Jahr waren die Streich- und Zupfinstrumentalisten an der Reihe. Besonders lobte Wüst die Streicherklasse des Burghardt-Gymnasiums, die zur Eröffnung des Abends gespielt hatte. Die Schüler der sechsten Klasse stellten sich mit „Land of Hope“ von Edward Elgar und „Hanukkah Song“ von Adam Sandler unter Leitung von Eva Reimers-Ams dem Publikum, obwohl sie erst seit gut einem Jahr Instrumentalunterricht erhalten. Wüst bedankte sich bei allen Förderern der Musikschule, besonders bei Peter Emrich und dem von ihm geleiteten Förderverein. Er dankte auch allen Lehrkräften und Musikschülerinnen und -schülern für ihren Einsatz. Das Konzert selbst war von einer Vielfalt an Epochen, Stilrichtungen und Vorträgen geprägt. Grundschüler musizierten ebenso wie Senioren. Solisten und kleinere Ensembles wechselten sich ab mit Orchestern. So erhielten die rund 100 Besucher einen guten Einblick in die musikalische Arbeit des Fachbereichs „Streich- und Zupfinstrumente“.

Folgende Solisten und Ensembles musizierten: Streicherklasse Sechs des BGB unter der Leitung von Eva Reimers-Ams, Patrick Schönit (Violine), Branchenensemble mit Tanja Breunig, Sophia Balagula, Astrid König, Kerstin Rathke, David Rödel, Veronika Frenzl, Eva Reimers-Ams und Holger Ams (alle Bratsche) sowie Aaron Ams (Violoncello) und Wolf-Peter Langisch (Kontrabass), Gitarrentrio mit Davis Nehring, Yaro Egenberger und Lina Bischof, Kenneth Zimmermann (E-Gitarre), Leonie Hofmann (Harfe), Melanie Probst (Harfe), Balthasar Ehrenfried (Kontrabass), Julia Janny und Samuel Mund (beide Violine), Denise Huynh (Violoncello), Celloquartett mit Leonie Fleischmann, Charlotte Stipp, Denise Huynh und Manuel Scholz, Celloensemble „12 Cellisten der JMK-Musikschule) unter Leitung von Reinhild Dorlogg, Veeh-Harfen-Ensemble „Zauberklang“ unter Leitung von Christine Eberherr und das Kammerorchester mit dem Trompetenensemble unter Leitung von Michael Wüst. Viele Solisten wurden von Maria Westermann am Flügel begleitet.

