„Strohballen-WM“ lockt die Besucher

Götzingen.Der TSV „Fortuna“ richtet am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juni, eine „Strohballen-WM“ auf seiner Sportanlage aus. Anmeldung über die Facebook-Seite des TSV oder bei Turnierleiter Martin Hornung, Telefon 0171/4855416, E-Mail: hornung.martin@gmx.de. Das Turnier startet am Freitag um 17 Uhr und wird mit Siegerehrung und ab 21.30 Uhr mit einer Summernight-After-Matchparty mit „Der Odenwald DJ“ ausklingen. Am Samstag wird dem Fußball-Nachwuchs dieses Spielerlebnis ermöglicht. In den Spielklassen Bambini bis C-Jugend werden Turniere organisiert. Die Turnierspiele beginnen um 11 Uhr. Der Samstag findet dann mit einem musikalischen Abend ab 19.30 Uhr unter dem Motto „Sommernacht im Lichtermeer“ seinen Abschluss.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.06.2019