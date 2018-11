Strukturgutachten wurde vergeben

Buchen.Die Stadt Buchen plant, baut, betreibt und unterhält die öffentlichen Abwasserkanäle und Abwasserschächte, Abwasserpumpwerke, verschiedene Regenwasserbehandlungsanlagen, Rückhaltebecken und acht Kläranlagen.

„Von den acht in Betrieb befindlichen Kläranlagen sind einige in die Jahre gekommen“, erklärte Bürgermeister Roland Burger. Um hier für die nächsten Jahre Planungs- und Ausbauziele zu definieren sowie rechtzeitig den Bedarf an Haushaltsmitteln zu ermitteln, sei beabsichtigt, ein Strukturgutachten erstellen zu lassen, das insbesondere den notwendigen Ausbau und den wirtschaftlichen Betrieb der Kläranlagen betrachtet. In diesem Zusammenhang werde auch untersucht, in- wieweit Energieeffizienzmaßnahmen sinnvoll und wirtschaftlich umgesetzt werden sollten.

Die Kläranlagen Hettigenbeuern, Stürzenhardt und Bödigheim müssen laut Burger kurz- bis mittelfristig ertüchtigt werden. Hierbei stelle sich die Frage, inwieweit es wirtschaftlich sinnvoll sei – auch mit Blick auf neue Baugebiete – in die Anlagen zu investieren oder diese stillzulegen und das zu behandelnde Abwasser in die Anlage nach Buchen zu pumpen.

Für diese und weitere Überlegungen hat das Büro Sack aus Adelsheim ein Angebot für ein Strukturgutachten in Höhe von 75 000 Euro vorgelegt. Da diese Ingenieurleistungen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) in Höhe von 50 Prozent förderfähig sind, beabsichtigt die Stadt Buchen einen entsprechenden Antrag einzureichen. Sofern die Förderung bewilligt wird, soll das Büro Sack den Auftrag erhalten. Dafür votierte das Gremium einstimmig. borg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2018