Studienfahrt verband Gegenwart mit Geschichte

Buchen.Die Studienfahrt der BGB-Freunde führte unter der Leitung von Manfred Lauer in die Europastadt Luxemburg und danach mit dem Besuch von Trier 2000 Jahre zurück in die Römerzeit.

Viele der über 50 Teilnehmer waren zum ersten Mal in Luxemburg und waren überrascht von der Liebenswürdigkeit, der eindrucksvollen geographischen Lage und dem Charme der Stadt. Auf der Stadtrundfahrt wurde zunächst der Kirchberg besucht. In diesem Stadtviertel wird klar, warum Luxemburg eine europäische Hauptstadt und ein Zentrum der Finanzwelt ist. In den Bürohochhäusern aus Stahl und Glas arbeiten tausende EU-Beamte und Banker. Eine Reihe europäischer Institutionen, Agenturen und Organe haben ihren Sitz in Luxemburg. Dazu kommen zahlreiche Banken und Versicherungen.

Beim anschließenden Gang durch die Altstadt lernten die BGB-Freunde den beschaulichen Teil der Stadt kennen. Die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Malerische Häuserzeilen, Arkadenbögen, die Kathedrale Notre-Dame und der Palast der großherzoglichen Familie prägen das Stadtbild. Auf dem früheren Paradeplatz, dem Place d’ Armes pulsiert das urbane Leben. Cafés und Restaurants verlocken zu einer Rast.

Ethnografischer Blick

Eine Busfahrt von der Hauptstadt im Süden nach Norden zum Dorf Clerveaux führte durch die luxemburgischen Ardennen. In Clerveaux besuchte man die weltbekannte Fotoausstellung „Family of Man“. Die über 500 großformatigen Schwarzweiß-Fotografien im Schloss Clerf werfen einen ethnografischen Blick auf das Leben der Menschen. Rituale sind abgebildet, die Mühen der Arbeit, das Spiel der Kinder, Krieg und Frieden, Leben und Tod, Glaube, Trauer und Freude, Resignation und Hoffnung- die ganze Bandbreite der Emotionen- gebannt in einem Augenblick. Die Ausstellung wurde vom Luxemburger Edward Steichen zusammengestellt.

Der dritte Tag der Studienreise galt dem Besuch der Stadt Trier. Sie liegt im Westen des Landes Rheinland-Pfalz in einer Talweitung des Moseltals. Mit etwa 110 000 Einwohnern ist sie die viertgrößte Stadt von Rheinland-Pfalz. Die Stadt wurde vor mehr als 2000 Jahren unter dem Namen Augusta Treverorum gegründet und beansprucht den Titel der ältesten Stadt Deutschlands für sich.

Ein besonderes Highlight war eine Fachführung durch den Archäologen und Historiker Dr. Stephan Ackermann. Er führte die Gruppe zu einer aktuellen Ausgrabungsstätte am Rande des Stadtkerns und gab einen spannenden und höchst eindrucksvollen Einblick in die Kultur, das Sozialgefüge und in die Baukunst der Römer. Die Ausgrabungsstätte legt einen Teilbereich einer weiteren römischen Therme frei. Stefan Ackermann berichtete mit Leidenschaft und Detailwissen über die außerordentliche Qualität der römischen Architektur, der Baukunst und des Handwerks. Der Archäologe erklärte, dass sich insbesondere bei Kontakt mit Meerwasser im römischen Beton spezielle Aluminiumverbindungen bilden, die durch eine Art Quellung in der Lage sind, Risse zu schließen. Die Römer hatten mit ihrem Beton einen „Baustoff für die Ewigkeit“ entwickelt. Nach dem Besuch von Trier trat die Gruppe am Nachmittag- vollbeladen mit Eindrücken- die Heimreise nach Buchen an. ML

