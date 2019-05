Suche nach Nachfolger läuft

Buchen.Nach 18 Jahren ist Schluss: Das Uhren- und Schmuckgeschäft Erhard Beck in der Buchener Fußgängerzone macht zu. Wie Inhaber Erhard Beck gegenüber den FN erklärte, läuft die Suche nach einem Nachfolger bisher erfolglos. „Es gab bereits Gespräche, aber die Interessenten wollten nicht hierher ziehen.“ Einen Nachfolger zu finden ist ihm auch wegen seinen vier Mitarbeitern wichtig, welche übernommen werden sollen. Der Ausverkauf der Waren werde noch mindestens einen Monat andauern.

Der gelernte Uhrmachermeister Beck, der in Mulfingen wohnt und dessen Vater dort 1934 eine Werkstatt für Uhren eröffnete, zog 2001 in die Buchener Fußgängerzone. Entscheidend für seinen Entschluss, den Laden aufzugeben, war ein privater Schicksalsschlag vor zwei Jahren, als ein Nachbar tödlich verunglückte. „Das hat mir zu denken gegeben“, erzählt er. Als weitere Gründe für das Aus der Filiale nannte er die Belastung durch die tägliche Fahrt von Mulfingen nach Buchen sowie die steigende Anzahl an Reparaturen. „Ich könnte locker noch zwei Mitarbeiter einstellen.“ Entscheidend sei auch das Thema Internet, wie Beck betont. „Viele kaufen sich im Internet ihre Sachen und lassen sie dann bei mir reparieren. Oder noch besser: Sie lassen sich bei mir beraten und kaufen dann die Sachen im Internet. So gehen die Geschäfte kaputt.“

