Super Stimmung bei den Frauen im Tal der Liebe

Hettigenbeuern.„Frauen egal ob alt, ob jung, haben heute richtig Schwung“, diese Zeile aus dem Vortrag der „Fünf Zwerge“ bringt die Heddebörmer Frauenfaschenacht auf den Punkt. Mit viel Schwung und Stimmung erlebte die Damenwelt aus dem Morretal nämlich wie in den Jahren zuvor einen lustigen Faschenachtsabend mit einem ausgezeichneten Programm. Das lustige Programm, überwiegend von Frauen für Frauen, garantierte für Spaß und gute Laune. Aber wie gesagt, nicht nur Frauen sorgten für Stimmung, Alleinunterhalter Thomas Eck sorgte mit seiner Musik für Schwung und die tänzerische Einlage der Heddebörmer Männertanzgruppe „Im Dutzend williger“ war zweifelsohne einmal mehr der umjubelte Höhepunkt, die „Eisköniginnen“ brachten das Sportheim zum Kochen.

Der närrische Abend startete schwungvoll mit dem großartigen Tanz der Minis der FG. Die quirligen Kids begeisterten und entführten mit ihrem Tanz „Nachts im Zoo“ in die lustige Welt der Tiere. Die große Kinderschar, trainiert von Chiara-Sophie Heinrichs und Johanna und Pia Berberich, zeigte, wie viel Freude ihnen das Tanzen bereitet.

Exzellent führte wiederum Moderatorin Regina Eck routiniert und in Reimform durch das närrische Programm des Abends. Einen besonderem Willkommensgruß richtete sie zu Beginn an ihren Ehemann Alleinunterhalter Thomas Eck, der für beste musikalische Unterhaltung sorgte. Regina Eck zeigte auch gleich, dass sie ebenfalls sehr viel Gesangs- und Showtalent besitzt und lud bei dem Song „Scheiße verkleidet“ alle ein, noch einmal über die Kostümauswahl nachzudenken.

Als „Zwerge aus dem Morretal“ machte das Vorstandsteam seine Aufwartung. Die Zwerge waren auch in diesem Jahr bestens informiert über das Heddebörmer Ortsgeschehen. Den Teil von den Sandsteinpfosten beim Brunnen am Rank können sie unverändert aus dem Vortrag der vorjährigen Frauenfastnacht übernehmen, verrieten die Zwerge. Auch dieses Jahr wurden die Pfosten nämlich wieder mehrfach umgefahren. Steinmetz sei zumindest in Heddebör ein Beruf mit Zukunft. Sie wussten vom plötzlichen Beginn des Umbaus vom Dorfgemeinschaftshaus und dem ebenso überraschenden Bau des Buswendeplatzes. Der Mitfahrplatz wurde beleuchtet, und sie fragten sich, warum das Schild in Buchen so gut versteckt wurde. Ob das beleuchtete Kurhaus eine neue Tourismusoffensive für Hettigenbeuern werde, überlegten die Zwerge. Für die bevorstehenden Ortschaftsratswahlen gebe es, so höre man, viele Kandidaten, aber leider bisher noch keine Frauen. Auch bei der Zukunftswerkstatt sei Frauenpower gewünscht. Sie erinnerten an die Primiz im vergangenen Jahr als Mega-Event, welches gezeigt habe, wie gut in Hettigenbeuern alle zusammenarbeiten können. In Hettigenbeuern komme so berichteten sie aus gut informierten Kreisen es schon mal vor, dass zu viele Kirchenbesucher da seien und dann sogar die Hostien nicht reichen.

Als zwei süße Affen begeisterten dann Thomas und Kira Eck mit der Suche nach der Kokosnuss. Nele Fink zeigte dann bei einer tollen Tanzeinlage, dass in ihr wohl ein kleines Tanzmariechen steckt. Renate Hollschuh und Elisabeth Schwing, zwei gute Freundinnen, tauschten sich dann aus über Gott und die Welt. Ärgerlich wenn der frühere Verlobte dank der reichen Erbtante plötzlich der Onkel ist. Die beiden hofften schließlich, nicht den Verstand zu verlieren, denn Kleinigkeiten finden sich nicht so schnell wieder.

Als „Corner-Sisters“ gab es von Regina Eck und Barbara Stuhl einen Tag nach dem Valentinstag ein musikalisches Statement von zwei mitreißenden Botschafterinnen der Liebe. Da mahnte die innere Stimme mal zur Vorsicht, aber dann gab es auch den Rat, die Chance zu nutzen und das „männliche Leckerli“ zu kosten. Egal ob „Sexbomb“ oder „Sexbömbchen“ der Auftritt der beiden Schwägerinnen war echt super.

Die Maxis der FG Götzianer zeigten dann mit dem schmissigen Tanz „Der Berg ruft“, wie viel Spaß eine Apres-Ski-Party bereiten kann. Der Auftritt der gemischten Schautanzgruppe war ein sportliches Highlight. Die fetzigen Jugendlichen werden von Christian Berberich, Jana Graner und Laura Meixner trainiert. Als Tratschweiber gaben Barbara Stuhl und Sieglinde Hess heitere Einblicke in ihre Erlebnisse. Sie erzählten vom geschenkten Streichinstrument und der neuen implantierten Benachrichtigungsform von WhatsApp.

Als Highlight setzte der Tanz der Männertanzgruppe „Im Dutzend williger“ unter dem Motto „Schneeflöckchen-Eisröckchen“ einen tollen Schlusspunkt unter das begeisternde Programm. Die strahlenden Eisköniginnen begeisterten die Damenwelt restlos und dies war einem genialen Tanz geschuldet – hier verbinden sich die graziöse männliche Tanzkunst, wunderschöne Kostüme und stimmungsvolle Musik. Sogar ein großer und zusätzlich ein kleiner Eisbär (Teresa Peterhänsel) waren beim Tanz dabei. „Das war spitze!“ herrschte Einigkeit unter den Damen. Trainiert werden die Männer von Daniela Kuhn-Breunig und Carmen Sennert-Müller. Regina Eck dankte allen die zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen, alle Akteurinnen erhielten als Dankeschön einen süßen Orden. hes

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.02.2019