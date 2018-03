Anzeige

Hettingen.Im Jubiläumsjahr 2018, in dem der Hettinger Heimatverein sein 50-jähriges Bestehen feiert, wird es wieder eine Gartenausstellung geben. In Anlehnung an den bereits 2013 erfolgreichen „Tag der offenen Gartentür“, soll diese Veranstaltung am 1. Juli ein weiterer Höhepunkt des Jubiläumsjahres sein. Vom Krautgarten über den Nutz-und Naturgarten, Wassergarten, Vorgarten bis hin zum Designergarten: Alle Gartenarten sollen sich präsentieren können. Dabei gehe es nicht darum, den schönsten Garten zu zeigen, sondern um das Aufzeigen von Vielfalt und Kreativität, so die Hettinger Künstlerin und Initiatorin der Veranstaltung, Gabriele Strittmatter.

Am Veranstaltungstag feiert die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul das Fest der Ortspatronin St. Odilia, den traditionellen „Odilientag“. An diesem großen Festtag der Gemeinde findet nach dem festlichen Gottesdienst eine Sakramentsprozession durch die Ortstraßen statt. Danach steigt wieder die Beach-Party der DLRG-Ortsgruppe Hettingen an der Morrequelle. Die Eröffnung des Gartentages findet ebenfalls an der Morrequelle beim „Wörzbördebeet“ statt. Die DLRG Ortsgruppe Hettingen übernimmt wieder die Verköstigung der Besucher. KM