„Tag der offenen Gartentür“ im Jubiläumsjahr

Nach Beendigung dieser Festlichkeiten steigt – wie in all den Jahren – die Beach-Party der DLRG-Gruppe Hettingen an der Morrequelle. Die Eröffnung des Gartentages findet ebenfalls an der Morrequelle beim „Wörzbördebeet“ statt, wo auch ein Info-Stand vom Verband Wohnungseigentum stehen wird und die Lagepläne zum Rundgang ausgegeben werden.

Die DLRG-Ortsgruppe Hettingen übernimmt wieder die Verköstigung der Besucher, die natürlich auch an den Festlichkeiten zum Odilientag teilnehmen können und so einen erholsamen Tag für Geist und Körper beim „Tag des offenen Gartentür“ in Zweitauflage erleben können. KM

