Buchen.Für Eltern und Kinder findet am Dienstag, 19. Februar, von 17 bis 19.30 Uhr ein „Tag der offenen Tür“ statt. Neben Informationen wird bei dieser Veranstaltung auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten, das die Vielgestaltigkeit des Schullebens zeigt und das für die Kinder unterschiedlichste Möglichkeiten der aktiven Beteiligung bietet. Den Kindern wird an verschiedenen Stationen die Vielfalt des gymnasialen Unterrichts und die große Bandbreite der Zusatzangebote am Burghardt-Gymnasium aufgezeigt, an denen sie ihre Neugierde ausleben können. Ältere Schüler werden die Kinder von Station zu Station begleiten und dabei auf die Möglichkeiten für Schüler durch den Umbau hinweisen.

Für Geschwisterkinder wird ein Spielzimmer eingerichtet. Bei einer Führung wird den Eltern gezeigt, welche Chancen sich durch den Umbau für die Kinder auftun, eine moderne, gut ausgestattete Schule zu besuchen und wie die schulischen Abläufe bei den Umbaumaßnahmen organisiert werden. Die Anmeldetermine für die neuen Fünftklässler am Burghardt-Gymnasium sind am Mittwoch, 13. März, und am Donnerstag, 14. März, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019