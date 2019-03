Tag für Bauherrn und Modernisierer

Buchen.Nach dem letztjährigen Erfolg des „Modernisierer und Bauherrentags“ bei der Union Bauzentrum Hornbach GmbH in Buchen findet am Samstag, 16. März, ab 10 Uhr diese Veranstaltung erneut statt. Wieder steht allen Bauwilligen, Renovierern und Sanierern das Fachpersonal zur Verfügung um vor Ort fachkundig beraten zu werden. Ebenso werden wieder verschiedene Vertreter der Industriepartner in der Niederlassung zu finden sein, die auch jedem Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Weiterhin haben sich die Verantwortlichen unterschiedlichste Aktionen in allen Bereichen, ob Indoor oder Outdoor einfallen lassen, um sich bei den Kunden für die vorhandene Akzeptanz zu bedanken.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.03.2019