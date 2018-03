Tango steht im Mittelpunkt

Anzeige

Buchen.Die Junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar – ein national und international preisgekröntes, junges Streicher-Ensemble – integriert seit Jahren den Tango und den Tango Nuevo in ihre Programme und animiert das Publikum mit mitreißenden Interpretationen. Das Orchester gastiert am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr im Rahmen der Reihe „Buchen in concert“ in der Stadthalle.

Für die Saison 2018 wurde ein ganz dem Tango gewidmetes Programm entwickelt, in dem die Geschichte des Tangos im 20. Jahrhundert musikalisch anhand der größten Hits nachgezeichnet wird. Die szenisch-dramaturgische Ausarbeitung des Programms und eine kurzweilig-informative Moderation sorgen für einen unterhaltsamen Abend in entspannter Atmosphäre.