Tanklastzug rutscht Böschung hinunter

Ein mit 25 000 Litern Harnstoff beladener Tanklastzug ist am Montagmorgen kurz nach dem Rüdt’schen Eck von der B 27 abgekommen und in einen angrenzenden Acker gerutscht. Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Lkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 50 000 Euro.

© Ralf Scherer