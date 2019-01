Taschenlampe und Eintopf geklaut

Hettigenbeuern.Unbekannte suchten bereits am vergangenen Freitag eine Jagdhütte in Hettigenbeuern heim. Das teilte die Polizei jetzt mit. In der Zeit zwischen 12 und 21 Uhr traten die Täter die Holzeingangstür der Hütte ein, die im Gewann Winterbach angrenzend an das Gewann Brunnenwiese liegt. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und entwendeten eine hochwertige Akku-Taschenlampe. Auch eine vorgefundene Dose Erbseneintopf konnten die Einbrecher offensichtlich gebrauchen. Schließlich leerten sie etwa 25 PET-Getränkeflaschen auf dem Boden des Häuschens aus und nahmen das Leergut mit. Zum Tatort waren die Täter offensichtlich mit Fahrrädern gekommen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019