Tennisclub hat im letzten Jahr eine steigende Mitgliederzahl von 20 Prozent verbucht

Buchen.Seine Mitgliederversammlung führte der Tennisclub Buchen im Clubheim durch. Vorsitzender Alexander Schulze blickte dabei auf das vergangene Jahr zurück. Neuerungen wie das Tabata- Fitnessprogramm oder auch eine Weinprobe im Vereinsheim bereicherten das Vereinsleben schon vor Saisonbeginn. Alexander Schulze bedankte sich bei den vielen fleißigen Helfern und betonte, wie wichtig das Herrichten der Plätze in Eigenregie für den Verein sei. Diese hätten sich die gesamte Saison hinweg in einem super Zustand befunden.

In Vertretung von Liegenschaftsverwalter Bernd Kirst berichtete der Vorsitzende über die getroffenen Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Anschaffungen rund um die Tennisplätze. Der Dank von Alexander Schulze ging an alle, die mitgeholfen haben.

Das beherrschende Thema im Jahr 2018 war die umfangreiche Renovierung des Clubheims. Mit einer der größten Investition der Vereinsgeschichte wurden das rund 60 Jahre alte und undichte Dach, sowie die 40 Jahre alte Heizung erneuert. Der Dank von Alexander Schulze ging an alle Helfer sowie an die Stadt Buchen und den Badischen Sportbund, welche die Umbaumaßnahmen mit Zuschüssen unterstützt haben. Zur Finanzierung der Maßnahmen haben auch die seit Jahren durchgeführten LK- Turniere beigetragen. 2018 wurden wieder zwei dieser Turniere erfolgreich durchgeführt. Rund 70 Teilnehmer kämpften i um wichtigePunkte. Erfreut zeigte sich Alexander Schulze auch, dass es dem Verein gelungen ist, im Laufe des Jahres neue Sponsoren für die Bandenwerbung zu gewinnen. Eine gute Resonanz fanden auch das Sommerfest und der erstmals durchgeführte Blecker-Cup sowie die Weihnachtsfeier. Der Vorsitzende berichtet über einen deutlichen Aufschwung des Vereinslebens – nicht selten waren alle Plätze belegt und selbst bei Regen trafen sich die Spieler, um einen schönen gemeinsamen Abend zu verbringen.

Im Anschluss blickte Sport und Jugendwartin Doris Friesenhahn auf das Sportjahr 2018 zurück. Den größten Erfolg des Jahres feierte der TC Buchen mit dem Gewinn der Hallenbezirksmeisterschaft der U12m. Die Mannschaft startete als Spielgemeinschaft mit dem TC Schlierstadt und konnte sich deutlich gegen teils große und renommierte Clubs aus dem Rhein-Neckarraum durchsetzen. Im Sommer belegte die Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz in der 1. Bezirksliga und konnte hierbei mit dem TC Weinheim den Nachwuchs einer Bundesligamannschaft besiegen. Ebenfalls einen guten dritten Platz belegte die U14m in der 1. Bezirksklasse. Mit der U16m und der U18w konnten sich weiter Mannschaften in der 1. Bezirksklasse behaupten. Auch in der Saison 2019 werden wieder vier Jugendteams des TC Buchen auf Punktejagt gehen. Bei den Aktiven konnten die Herren und die Herren 40, als Aufsteiger der letzten Saison ihre Klassen halten. Die Damen 40 belegten einen guten dritten Platz in der 1. Bezirksklasse und die Herren 50 einen zweiten Platz in der 1. Bezirksklasse. Bei den Herren 2 in der 2. Kreisliga konnten viele Spieler erste Erfahrungen und Siege sammeln. Besonders erfreulich ist es, dass man im Jahr 2019 neben den bestehenden Mannschaften erstmals seit Jahren wieder eine Damenmannschaft melden kann. Zusammen mit dem TC Mudau wird man als Spielgemeinschaft bei den Meisterschaftsspielen antreten. Die Spieler mit den meisten LK Punkten und somit Spieler wurden bei den Jugendspielern Brian Müller (U14) und bei den Aktiven Khanh Hyunk (Herren, Herren 40). Zum Abschluss blickte Doris Friesenhahn auf die Jugendwoche des TC Buchen zurück. Diese ist seit vielen Jahrzehnten ein Highlight des Vereinsjahres und wichtiger Baustein der Jugendarbeit. Auch im Jahr 2018 haben wieder über 50 Kinder teilgenommen.

Schatzmeisterin Dagmar Kirst berichtete über die finanzielle Situation. Die umfangreichen Renovierungsarbeiten wurden aus eigenen Mitteln beglichen und auch nach Abschluss der Arbeiten steht dem Verein noch ein beruhigendes finanzielles Polster zur Verfügung. Erfreuliches konnte Dagmar Kirst auch über die Mitgliederentwicklung berichten. In den letzten beiden Jahren stieg die Mitgliederzahl um rund 20 Prozent. Die Kassenprüfer Mechthild Bäumer und Wolfgang Kögel bestätigten eine einwandfreie Kassenprüfung. Der zweite Vorsitzende Markus Scheffel informierte über den Stand bei der Beschaffung des neuen Vereinsoutfits. Über die Aktion der Volksbank Franken „Viele schaffen mehr“ soll dieses bis spätestens Pfingsten eingeführt werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019