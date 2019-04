„Tennisclub steht vor Herausforderungen“

Hainstadt.Der Vereinsvorsitzende, Hartmut Kirchgeßner eröffnete die Generalversammlung und begrüßte die Mitglieder. In einer Schweigeminute gedachte man der verstorbenen Mitglieder, ganz besonders Lothar Link, dem früheren Zweiten Vorsitzenden, der im Verein eine große Lücke hinterlassen hat.

Der Vorstand hat in unveränderter Zusammensetzung die Geschäfte fortgeführt. Die Vereinsaufgaben und -ziele wurden jederzeit voll erfüllt. Hartmut Kirchgeßner dankte den Vorstandskollegen für ihre engagierte Mitarbeit und für die Bereitschaft, jederzeit Verantwortung mitzutragen. Der Mitgliederbestand hat sich im abgelaufenen Jahr erstmals seit langem positiv verändert – zum 31. Dezember hat der Tennisclub 81 Mitglieder gezählt.

Trotzdem vollziehe sich im Verein eine natürliche Alterung – immer mehr erfahrene und verantwortungsvolle und hilfreiche Hände ziehen sich laut Kirchgeßner zurück. Sie hinterlassen Lücken, die aktuell im Vereinsinteresse kaum zu füllen sind. Unter wirtschaftlicher Betrachtung kommen sehr harte Zeiten auf den Verein zu. Der Vorsitzende rief alle Vereinsmitglieder zu noch stärkeren Bemühungen für die Werbung von neuen Mitgliedern in ihrem Verwandten-, Bekannten- und Freundeskreis auf – vor allem von Kindern und Jugendlichen. Dem Tennisclub fehlen jüngere Mitglieder bis 40 Jahre. In dieser Altersklasse liege aber die Zukunft des Vereins. Es würden mehr Schultern zur Verteilung und Übernahme von Verantwortung und Leistungen benötigt.

In der abgelaufenen Saison waren eine Herrenmannschaft und eine Damenmannschaft gemeldet. Zusätzlich zu diesen Aktivitäten hatten auch Freizeitspieler ausreichend Gelegenheit, die Sportanlage zu nutzen, wenn auch die Auslastung der Tennisanlage bei weitem nicht gegeben war. Den aktuell gemeldeten Mannschaften wünschte der Vorsitzende für die neue Saison viel Erfolg und guten Teamgeist. Der Vorsitzende erklärte, dass die finanziellen Verhältnisse geordnet sind. Den politisch Verantwortlichen der Gemeinde und der Stadt Buchen sowie allen Spendern und Gönnern, die den Tennisverein mit Sach- und Finanzleistungen unterstützten, dankte Hartmut Kirchgeßner für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Sportwart Christian Seitz beleuchtete das sportliche Geschehen. Nach den Saisonvorbereitungen mit viel Arbeit auf und neben den Plätzen, begann die spielerische Tennissaison Anfang Mai. In der Medenrunde 2018 war der TC Hainstadt mit zwei Mannschaften vertreten. Die Herrenmannschaft ging im Sechser-Team und die Damen im Vierer-Team auf Punktejagd. Die Damen beendeten die Saison wieder mit dem zweiten Tabellenplatz in der 1. Kreisklasse, die Herren belegten den sechsten Tabellenplatz in der 1. Kreisliga.

In der Saison 2019 wird der TC Hainstadt nur mit einer Herrenmannschaft vertreten sein. Die Damenmannschaft musste kurzfristig abgemeldet werden, da sich Spielerinnen verletzt haben und in dieser Saison komplett ausfallen. Christina Seitz wünschte sich, dass bessere Zeiten und neue Spielerinnen kommen. Wie bereits in den Vorjahren fanden 2018 keine Vereinsmeisterschaften statt, es gab aber Firmenturniere und ein Jedermannturnier.

Schatzmeister Uwe Arnold legte die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Geschäftsjahres dar und berichtete von einem positiven Abschluss. Trotz gestiegener Kosten und weniger Einnahmen habe der Verein planvoll gewirtschaftet und schwarze Zahlen geschrieben. Die Prüfung der Kasse wurde von den Kassenprüfern Nora Nesnidal, Katharina Werner und Peter Bleifuß vorgenommen. Kassenprüferin Katharina Werner bescheingte dem Schatzmeister Uwe Arnold wieder eine hervorragende, ordentliche und einwandfreie Kassenführung und beantragte die Erteilung der Entlastung.

Michaela Link nahm die Entlastung des gesamten Vorstands vor und überbrachte Grüße von Ortsvorsteher Bernd Rathmann. Sie zeigte sich erfreut, dass trotz aller Schwierigkeiten der Vereine dem TC Hainstadt eine positive Entwicklung gelungen sei. Michaela Link ermunterte zu sportlichen Erfolgen und der Gewinnung aktiver junger Mitglieder . Ihr Fazit „Alles soll so klappen, wie Ihr es Euch für Euren Verein wünscht!“

Verdiente Mitglieder des Vereins sowie Vereinsmeister wurden vom Vorstand geehrt. Folgenden Mitgliedern konnte Dank und Anerkennung für langjährige Mitgliederschaft oder aktives Mannschaftsspiel ausgesprochen werden: Wolfgang Scholl (zehn Jahre),Hartmut Kirchgeßner, Nora Nesnidal, Katharina Werner (alle 15 Jahre), Siegfried Judex (20 Jahre), Christian Seitz (30 Jahre).

