Terminplan für 2019 steht

Hettingen.Unter dem Motto „Vertraut den neuen Wegen“ wurde die Mitgliederversammlung der katholischen Frauengemeinschaft Hettingen (kfd) von Präses Pfarrer Johannes Balbach und Teamsprecherin Andrea Kugler eröffnet.

Im vollbesetzten Heinrich-Magnani-Haus begrüßte Andrea Kugler Präses Pfarrer Balbach, die Mitglieder, das Vorstandsteams und die Vertreter der Hettinger Vereine sowie Ortsvorsteher Volker Mackert.

Andrea Kugler erstattete den bildunterstützten Bericht des Vorstands und erinnerte so an alle Unternehmungen des Jahres 2018. Spendenzahlungen wurden von der kfd an den Kinderhilfsfond und an das Frauenhaus des Kreises gegeben und dort dankbar angenommen. Die Frauengemeinschaft hat ebenso den Heimatverein tatkräftig bei der Durchführung des Jubiläumswochenendes unterstützt. Ihr Dank galt allen Frauen, die regelmäßig an den angebotenen Veranstaltungen teilgenommen und den Vorstand auf vielfältige Weise unterstützt haben.

Aktivitäten gewürdigt

Nach dem erfreulich positiven Kassenbericht von Rita Gremminger, der Entlastung der Kassenwartin und des Vorstands richtete sich Volker Mackert als Beauftragter der anwesenden Vereine und Ortsvorsteher an die Versammlung. Als Ortsvorsteher freue er sich sehr über die angebotenen Aktivitäten und sichert die weitere Unterstützung der Ortschaftsverwaltung zu.

Anschließend gab Regina Müller einen Überblick über die zahlreichen geplanten Veranstaltungen, die in einem Terminkalender zur Mitnahme bereitlagen.

Am Mittwoch, 20. Februar, ist der gemeinsame Besuch der Fastnachtsveranstaltung des Frauenbundes Buchen bereits voll ausgebucht. Der Weltgebetstag der Frauen findet am Freitag, 8. März, in Hettingen statt. Am 3. April folgt ein Vortragsabend über „Schüssler-Salze“, und am 22. Mai eine Fahrt zur Alpaka-Farm nach Kaltenbrunn mit anschließender Einkehr. Ebenso beteiligt sich die kfd wieder am Blumenteppichlegen für Fronleichnam und an der Frauenwallfahrt in Walldürn. Das erste Halbjahr klingt am 17. Juli. mit der Besichtigung des Eiermann-Magnani-Hauses und einem anschließendem Biergartenbesuch aus.

Am Ende der Veranstaltung bedankte sich Andrea Kugler für die gute Zusammenarbeit und den guten Verlauf der Mitgliederversammlung. Pfarrer Johannes Balbach freute sich, dass die Frauengemeinschaft Hettingen eine florierende und aktive Gemeuinschaft im Hettinger Vereinsleben darstellt.

