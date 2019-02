„Theaterdinner“ im Schwanensaal

Hainstadt.Es ist wieder soweit. Die Theatergruppe „Reihe 14“ aus Hainstadt veranstaltet am Samstag, 6. April, und Sonntag, 7. April, ein „Theaterdinner“ im altehrwürdigen Schwanensaal in Hainstadt. In Zusammenarbeit mit dem Gasthaus „Schwanen“, das für den kulinarischen Teil sorgt, erwartet die Gäste ein 4-Gänge-Menü, umrahmt von einem humorvollen und spannenden Theaterstück in mehreren Akten. Der Kartenvorverkauf für die beiden Veranstaltungen findet am Samstag, 16. Februar, von 16 bis 17 Uhr im Rathaus in Hainstadt statt. Ein Teil des Erlöses der Veranstaltung wird wie immer für einen guten Zweck gespendet.

