Thema Advent im Mittelpunkt

Götzingen.Sehr ansprechend und vor allem informativ gestaltet war am ersten Adventssonntag der Familiengottesdienst in der Pfarrkirche St. Bartholomäus. Die Mitwirkung des Kinderhauses "Arche Noah" machten den Gottesdienst besonders lebendig und außerdem wurde das Thema Advent recht nachhaltig dargelegt. Direkt im Anschluss an den Gottesdienst wurden die eigens gefertigten Figuren von Maria und Josef

...