Bödigheim.Ein Gospelkonzert mit dem Titel „This little light“ findet am Sonntag, 14. Juli, in der Kirche statt. Zu Gast ist der Spontanchor aus Boxberg. Neben bewährten Klassikern aus dem umfangreichen Repertoire des Chores erleben die Gäste neue Stücke aus den Bereichen Gospel, Pop und Worship. Präsentiert werden zum Beispiel Lieder von James E. Moore Jr., Tore W. Aas, Karl Jenkins, Brian Littrell (Backstreet Boys) und Joakim Arenius. Christiane Weber und Stefan Rauch wollen mit dem Lied „Wertvoll“ aus ihrem neuen Album „Wärme“ Mut und Liebe zusprechen. Der Chor wird instrumental begleitet von Flöte, Geige, Bass, Percussion und Gitarre. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden für den Chor und die Renovierung der Kirche sind am Ausgang möglich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.07.2019