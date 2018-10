Titel geht erneut nach Buchen

Buchen.Die „Dance Masters Miltenberg“, eine Benefizveranstaltung der „Deejays for Children“, ist am Wochenende mit 18 konkurrierenden Showtanz- und Streetdancegruppen aus Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland über die Bühne der voll besetzten Churfrankenhalle gegangen. Die Buchener Gruppen „Zzyzyx“ und die Nachwuchsgruppe „X-Ception“ mussten regelbedingt in der Kategorie „Showclass A“ zum ersten Mal gegeneinander antreten.

Bei insgesamt sieben Konkurrenten eroberten sich „Zzyzyx“ Platz eins und wurden „Churfrankenmeister 2018“. Die Buchener Youngsters „X-Ception“ ertanzten sich bravourös Platz vier.

Die Erlöse aus der Veranstaltung fließen an Kinder- und Jugendeinrichtungen beziehungsweise bedürftige Familien in der Region.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018