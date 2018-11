Toto-Lotto-GmbH fördert Jugendarbeit

Buchen.Auf die Ausschreibung des Lotto-Sportjugend-Förderpreises 2018, den die Toto-Lotto-GmbH in Kooperation mit dem Landesportverband (LSV) und dem Kultusministerium Baden-Württemberg erneut ausrichtet, macht der Sportkreis Buchen seine Anschlussvereine und vor allem dessen Jugendabteilungen aufmerksam. Damit soll vorbildliche und nachhaltige Jugendarbeit in Sportvereinen mit Preisen von insgesamt 100 000 Euro honoriert und vor allem motiviert werden. Prämiiert werden pfiffige Aktionen aus den Jahren 2017 und 2018. Wer an der Teilnahme interessiert ist, sollte seine Bewerbung bis spätestens 31. Dezember einreichen – schriftlich oder auch online. Die Initiatoren wollen mit diesem Förderpreis das ehrenamtliche Engagement der Vereine im Jugendbereich als besonders wichtige Aufgabe im gesellschaftlichen Bereich unterstreichen. Dabei sollen insgesamt 100 Vereine ausgezeichnet werden. Die Ehrung der Gewinner findet im Mai 2019 im Europa-Park Rust statt. Weitere Informationen sind im Internet unter www.sportjugendfoerderpreis.de erhältlich. jm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018