Tragende Säulen ausgezeichnet

Hainstadt.Ehre, wem Ehre gebührt: Getreu dieses Ausspruchs ehrte die Sparte „Turnen“ der Spielvereinigung Hainstadt 1927 im Zuge ihrer 50-Jahr-Feier gleich zwei tragende Säulen: Während Ute Pföhler zum Ehrenmitglied ernannt wurde, erhielt Christian Lüneburg eine Sonderehrung für sein langjähriges Wirken.

1977 nahm der am Festakt verhinderte Lüneburg von Lothar Hassel seine Tätigkeit als Übungsleiter der bis heute von ihm geführten Männerturngruppe auf; zwischen 1977 und 1993 leitete er zusätzlich die Sparte „Turnen“ und gilt als ein Wegbereiter der Männergruppe „50 Plus“.

Flagge zeigte er gleichsam von 1977 bis 2013 als Männerturnwart des Main-Neckar-Turngaus sowie im selben Zeitraum als Prüfer des Deutschen Sportabzeichens; 2014 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt zur 50-Jahr-Feier der Sparte ein Präsent.

Als „lebenden Beweis dafür, dass man durch Sport, Bewegung und Engagement jung bleibt“ charakterisierte Vorsitzender Alfons Tengler das neue Ehrenmitglied Ute Pföhler: 1978 übernahm sie die Jazzgymnastik-Gruppe und 1992 die Volleyballgruppe, die sie wiederum fünf Jahre später an Christian Seitz übertrug. Stets am Puls der Zeit war sie auch bei Trendsportarten wie Nordic-Walking und Walking; zwischen 1988 und 2015 fungierte Pföhler als Prüferin und Leiterin für die Abnahme des Sportabzeichens. Nachdem sie bereits 2002 die Goldene Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes erhielt, wurde ihr nun die Ehrenmitgliedschaft verliehen: „Dankesworte allein wären doch etwas dürftig“, so Alfons Tengler.

Weiterhin verteilte Roswitha Hajek vom Main-Neckar-Turngau diverse Ehrennadeln: Während Eugen Becker die goldene Ehrennadel des Main-Neckar-Turngaus in Empfang nahm, krönte sie die Laufbahnen von Michaela Link, Anja Blum und Christian Seitz, indem allen Dreien die bronzene Ehrennadel verliehen wurde. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019